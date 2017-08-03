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В 2017 году потребление металлопроката в Украине увеличится на 5-7% — прогноз

03 августа 2017, 13:57
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Потребление металлопроката в Украине в 2017 году увеличится. Однако темпы роста замедлятся по сравнению с 2016 годом

В 2017 году потребление металлопроката в Украине увеличится на 5-7% — прогноз | ГМК | Дело Увеличить картинку

Потребление металлопроката в Украине в 2017 году увеличится на 5-7%. Такой прогноз в интервью Delo.UA озвучил генеральный директор ЧАО "Украинская горно-металлургическая компания" (УГМК, Киев) Валентин Собчук.

"Мы видим увеличение объемов потребления на уровне 5–7% относительно прошлого года. На емкость рынка влияет ряд негативных явлений, в том числе остановка предприятий на востоке страны, низкая покупательная способность участников рынка, недавняя кибератака. Что касается последствий кибератаки, то многие предприятия до сих пор не могут восстановить нормальную работу. У них уничтожены, как базы данных, так и программное обеспечение на технологических производственных линиях", — посетовал Собчук.

При этом он напомнил, что прошлогодний рост потребления более чем на 20% был обусловлен комфортным статистическим базисом сравнения. "Напомню, что 2015 год стал периодом исторического минимума потребления металлопроката в Украине", — акцентировал топ-менеджер.

По словам гендиректора УГМК, наиболее крупными потребителями металлопроката в Украине являются строительство, сельскохозяйственное машиностроение и производство металлоконструкций.

По оценке ГП "Укрпромвнешэкспертиза", в 2016 году потребление металлопроката в Украине составило 4,6 млн тонн, а в 2015-м — 3,3 млн тонн.

По материалам: "Дело"
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Теги: гмк , металл , металлургия , прогнозы

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В 2017 году потребление металлопроката в Украине увеличится на 5-7% — прогноз | ГМК | Дело
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