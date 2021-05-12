В 2020 году число связанных с чиновниками компаний упало на 4% после роста в прошлые годы

В течение 2020 года число компаний, которыми владеют, согласно поданным декларациям, украинские государственные чиновники, сократилось на 4,4%, до 19118.

При этом, как сообщает сервис открытых данных Opendatabot, в предыдущие три года число таких компаний стабильно росло. Так, в 2016 году таких компаний было задекларировано 16117, в 2017 — 17289, а в 2018 — 18223, а в 2019 — 19994.

"Состав чиновничества постоянно меняется, то есть и перечень связанных с ним бизнесов ежегодно получается разный. В целом за пятилетку в декларациях имущественного положения "засветилось" 42262 компании", — отмечается в сообщении.

Закон Украины не запрещает чиновникам владеть бизнесом и быть конечными бенефициарами, но требует передавать корпоративные права в управление другим лицам, которые не приходятся владельцу близкими родственниками.

"Каждый предприниматель самостоятельно принимает решение, сотрудничать ли ему с компаниями, принадлежащими чиновникам. Но полезно при этом осознавать потенциальные репутационные риски и тот факт, что сотрудничество может оборваться после выборов или смены чиновников", — подчеркивает руководитель корпоративных продуктов Opendatabot Федор Сафир.

Напомним, что за 2019 год, когда число связанных с чиновниками компаний выросло почти на 10% относительно 2018 года, общее число предприятий в Украине увеличилось лишь на 4% — до 971 тысячи.