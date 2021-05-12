Бизнес 1 час назад

В 2020 году число связанных с чиновниками компаний упало на 4% после роста в прошлые годы

В то же время в декларациях чиновников за пять лет засветилось уже более 42 тысяч компаний

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В течение 2020 года число компаний, которыми владеют, согласно поданным декларациям, украинские государственные чиновники, сократилось на 4,4%, до 19118.

При этом, как сообщает сервис открытых данных Opendatabot, в предыдущие три года число таких компаний стабильно росло. Так, в 2016 году таких компаний было задекларировано 16117, в 2017 — 17289, а в 2018 — 18223, а в 2019 — 19994.

Кратко и по делу в Telegram

"Состав чиновничества постоянно меняется, то есть и перечень связанных с ним бизнесов ежегодно получается разный. В целом за пятилетку в декларациях имущественного положения "засветилось" 42262 компании", — отмечается в сообщении.

Читайте также:
Число IT-предпринимателей в Украине за год выросло на 16%

Закон Украины не запрещает чиновникам владеть бизнесом и быть конечными бенефициарами, но требует передавать корпоративные права в управление другим лицам, которые не приходятся владельцу близкими родственниками.

"Каждый предприниматель самостоятельно принимает решение, сотрудничать ли ему с компаниями, принадлежащими чиновникам. Но полезно при этом осознавать потенциальные репутационные риски и тот факт, что сотрудничество может оборваться после выборов или смены чиновников", — подчеркивает руководитель корпоративных продуктов Opendatabot Федор Сафир.

Напомним, что за 2019 год, когда число связанных с чиновниками компаний выросло почти на 10% относительно 2018 года, общее число предприятий в Украине увеличилось лишь на 4% — до 971 тысячи.

Источник фото: Depositphotos

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине стали значительно чаще регистрировать агробизнес
В Украине стали значительно чаще регистрировать агробизнес
У компаній з'являється голос. Найголовніші КСО тренди у 2021 році
У компаній з'являється голос. Найголовніші КСО тренди у 2021 році
Артур Гранц: пренебрежение к институту репутации плохо влияет на инвестклимат в Украине
Артур Гранц: пренебрежение к институту репутации плохо влияет на инвестклимат в Украине
Загрузка...
Новое видео
Борис Шестопалов: Что сегодня делает бизнес более устойчивым?

Новости дня

  1. Медведчук заявил, что не собирается прятаться от СБУ: "Я нахожусь в Украине"

  2. СБУ проводит обыски в доме Медведчука: политику вменяют госизмену (ОБНОВЛЕНО)

  3. Козак сбежал в Россию — СБУ

  4. За месяц финансовый рынок Украины покинуло 48 компаний

  5. Госавиаслужба заблокировала лоукостеру SkyUp полеты по 33 маршрутам

Ивент
"На нас чекає ера сталого підприємництва": найважливіші тези Саміту сталого бізнесу
"На нас чекає ера сталого підприємництва": найважливіші тези Саміту сталого бізнесу
Понад 10 тисяч глядачів дізналися, як будувати сталий бізнес та які для цього потрібні інструменти
Загрузка...