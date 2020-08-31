В 2020 году коррупция в сфере недвижимости выросла в полтора раза — исследование

Согласно результатам ежегодного исследования уровня коррупции в строительной отрасли Украины, за год коррупция в столице на стартовом этапе строительства, получения согласований и разрешений выросла в полтора раза — до 86,7% с 58,3% в 2019 году.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Советом директоров Конфедерации строителей Украины.

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С коррупцией на этапе сдачи объекта в эксплуатацию участники рынка в этом году сталкиваются в семь раз чаще — 60%, тогда как в прошлом году на это жаловались 8,3%.

В отношении регионов, лидерами антирейтинга является Киев — 66,7% (против 58% в 2019) и Одесса — 20% (8% в 2019). Также в этом году в него попали Львов, Полтава, Киевская область, отдельно Борисполь, а также Черкассы (по 6,7%).

Статус самого коррумпированного госоргана остался за ДАБИ (до реформы) — 53,3% голосов, госорганы, а наименее в местных органах власти — 6,7%. В прошлом году на ДАБИ как коррумпированный орган указали 80% респондентов. Относительно хорошая новость — снижение коррупции среди начальников управлений — в нынешнем году такой вариант ответа выбрали 53,3% участников исследования, в 2019-м — 70%.

Уровень коррупции на более низком звене, директоров департаментов вырос вдвое — в нынешнем году указал каждый пятый опрошенный (в 2019 — только 10%). Еще 13,3% отметили, что сталкиваются с коррупцией на всех уровнях управления в госорганах, так или иначе задействованных в процессе строительства.

Какие взятки требовали?

Чаще всего деньги — 80% опрошенных указали на это (в 2019-м — 91,7%). В полтора раза чаще требовали "квадратные метры", в 2020 году об этом сообщили 13,3% опрошенных (в 2019-м — 8,3%).

У 53% опрошенных негативные ожидания в отношении снижения уровня коррупции в работе контролирующих органов за последний год, в прошлом году такой вариант ответа выбрали 50%. 66,7% опрошенных не видят улучшений в одном из этапов строительства, 53,3% — на одном из уровней работников госорганов.

Из положительных трендов нынешнего года 20% указали на снижение уровня коррупции на этапе выбора подрядчика, 26,7% респондентов отметили отказ от денежного вознаграждения (в целом, как формы коррупции).

Напомним, что суд повторно арестовал скандальное строительство экс-главы Минкульта Оксаны Билозир.