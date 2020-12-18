Энергетика 40 минут назад

В 2020 году "Укртатнафта" увеличила переработку нефти до 2,95 млн тонн

При этом в 2021 году компания намерена увеличить переработку нефти до 3,5 млн тонн

Фото: "Укртатнафта" Фото: "Укртатнафта"
Фото: "Укртатнафта"

В 2020 году ПАО "Укртатнафта" увеличила переработку нефти до 2,95 млн тонн, в 2021 году компания намерена увеличить переработку нефти до 3,5 млн тонн.

Об этом в ходе онлайн-конференции Petroleum Ukraine сказал главный технолог Кременчугского Нефтеперерабатывающего завода Юрий Голик.

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"Объем переработки за последние годы вырос и мы ожидаем до конца года переработать около 2,95 млн тонн нефти", — сказал он.

По его словам, в этом году компания запустила производство топливо для авиационных двигателей JET А-1, а также бензин длительного хранения А-80. Особенностью бензина А-80 является то, что он имеет длительный гарантийный срок хранения, а также отвечает экологическим стандартам евро-5.

Кроме того, Голик сообщил, что в текущем году компания заменила катализатор на установке риформинга, а также заключила договор на поставку нового катализатора для второй установки. "Мы берем планку высокую ориентируемся на объем переработки где-то примерно 3,5 млн тонн", — сказал Голик.

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При этом он добавил, что итоговые производственные показатели будут зависеть от многих факторов и компания рассматривает пессимистические и оптимистические сценарии.

В свою очередь начальник управления сырьевого обеспечения и реализации прелдприятия Дарья Скакалина сообщила, что компания до конца следующей недели планирует завершить работу по контрактованию на 2021 год. Также она добавила, что в следующем году компания планирует сохранить объемы реализации на уровне текущего года.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2020 года импорт авиационного топлива в Украину составил 13,5 тысяч тонн, что на 60% меньше аналогичного показателя ноября прошлого года и на 34% меньше показателя октября 2020 года (20,6 тысяч тонн).

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