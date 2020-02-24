В аэропортах и в пунктах пропуска будут измерять температуру приезжающим из Италии

С 24 февраля 2020 года, в международных аэропортах "Борисполь" и "Киев" будут измерять температуру гражданам, которые прилетают из Италии. Об этом сообщил председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

"Нами принято решение и 24 февраля с 20:00 все прямые рейсы, все пассажиры, прилетающие на въезд в Украину из Италии будут обязательно проходить температурную проверку с использованием инфракрасных датчиков", — заявил Дейнеко.

Также он отметил, что прямые рейсы между Украиной и Италией осуществляются из двух международных аэропортов — "Борисполь" и "Жуляны". Выполняется около 20 рейсов.

"Проверять температуру будут и в пункте пропуска "Тиса", где еженедельно около 500 микроавтобусов пересекают границу, путешествуя из Украины в Италию и наоборот. Там проверки начнутся 25 февраля в 8:00. Все взаимодействия согласованы с МОЗ и МИД", — сообщил Дейнеко.

Ранее сообщалось, что от китайского коронавируса Covid-19 во всем мире уже умерло более 2500 человек, а число инфицированных во всех странах превысило 79,3 тысячи человек. А в Италии зафиксировали уже третий случай смерти от коронавируса. Из-за распространения инфекции власти запретили въезд и выезд в регионах с выявленным коронавирусом, отменили массовые мероприятия, в том числе последние дни Венецианского карнавала, и занятия в школах, приостановили работу государственных и муниципальных учреждений. На фоне стремительного распространения коронавируса в Италии биржевые индексы Европы опустились до трехлетних минимумов.