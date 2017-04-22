В аэропорту "Киев" (Жуляны) пояснили, почему приостановили переговоры с Ryanair

Авиакомпания Ryanair хотела снизить аэропортовые сборы на 60-80%, поэтому руководство международного аэропорта "Киев" (Жуляны) приостановило переговоры с этой авиакомпанией. Об этом в интервью Українським Новинам рассказал глава совета директоров аэропорта "Киев" (Жуляны) Денис Костржевский.

"На данном этапе аэропорт "Киев" временно приостановил диалог с Ryanair, потому что ценовые ожидания, которые высказывала авиакомпания, абсолютно не совпадают с нашими возможностями. Приведу простой пример: Ryanair предполагает, что мы снизим аэропортовые сборы в среднем на 60-80%. Но у нас в стране аэропортовый сбор является регулируемым тарифом, который мы вынуждены согласовывать с профильным министерством", — рассказал Костржевский.

По его словам, процесс происходит следующим образом: аэропорт составляет калькуляцию услуги, куда входит стоимость топлива, отопление, зарплата персонала, и т.п. После этого добавляется 5-7% рентабельности услуги и данное экономическое обоснование цены предоставляется в Государственную авиационную службу. Далее, после проверки Госавиаслужбой, этот документ уходит на согласование в Министерство экономического развития и торговли Украины и потом в Министерство инфраструктуры Украины. В результате всех этих согласований и определяется цена обслуживания одного пассажира.

"Задумайтесь, как можно предоставить 80% или даже 50% скидку от этой цены, если рентабельности в ней заложено всего около 10%. Это экономически невыгодно", — посетовал глава компании.

Высказанные компанией Ryanair ожидания в части предоставления скидки на аэропортовое обслуживание не совпадают с экономической моделью работы аэропорта. Именно по этой причине были приостановлены переговоры. "И я не думаю, что кто-либо из украинских чиновников или бизнесменов рискнет подписаться под теми скидками, которые хочет получить Ryanair", — говорит Костржевский.

Он также считает, что расположение аэропорта "Киев" практически в центре города является одновременно и преимуществом, и недостатком. С одной стороны, аэропорт находится практически в центре деловой активности, а расстояние до центра города — 8 км. Но в то же время компания ежемесячно платит налог на землю около 2,5 млн гривень. По словам топ-менеджера, это столько же, сколько платят все аэропорты Украины за год.

Сейчас аэропорт "Киев" ведет переговоры с несколькими лоукост-авиакомпаниями, в том числе и с Wizz Air. Договор на базирование в аэропорту "Киев" заключен с 50 компаниями, реально летают из аэропорта около 25 компаний и всего 6 авиакомпаний приносят аэропорту около 80% дохода. Из них на первом месте Wizz Air, на втором — "Белавиа", а на третьем — Fly Dubai.

Напомним, что в марте министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян и коммерческий директор Ryanair Давид О'Брайан на совместной пресс-конференции в Киеве заявили о начале полетов этой крупнейшей в Европе лоукост-авиакомпании в Украину. В частности, было заявлено, что полеты начнутся во Львов и аэропорт "Борисполь". Хотя ранее ожидалось, что это будет Львов и "Киев" (Жуляны).

Пока что между украинскими аэропортами и ирландской авиакомпанией не подписаны договора. Эксперты советуют Ryanair обратить внимание на аэропорты Житомира или Белой Церкви. А на прошлой неделе гендиректор международного аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, что лоукостам следует летать из аэропорта "Антонов" (пгт. Гостомель, Киевская обл.)