В аэропорту "Одесса" построят новый центр управления полетами

В одесском аэропорту возведут новый Центр организации воздушного движения, аэродромно-диспетчерскую вышку и ряд других сооружений, сообщает traffic.od.ua.

Эскизный проект нового комплекса утвердил архитектурно-градостроительный совет при городском управлении архитектуры. Заказчиком проекта выступило госпредприятие Министерства инфраструктуры "Будпроектгрупп", которое обслуживает потребности оператора воздушного движения Украины.

В рамках проекта будут построены Центр организации воздушного движения, административный корпус, энергоблок, вышка. Все это обеспечат новым современным оборудованием, соответствующим европейским стандартам по безопасности полетов.

Кроме того, отдельно возведут ангар для двух спасательных самолетов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, где будет проводиться их обслуживание и хранение. Будут также склад, гаражи для технологического транспорта, пожарные резервуары, технологические и бытовые помещения, а также вспомогательные сооружения.