В американском лесу нашли кладбище полувековых культовых автомобилей Dodge (ФОТО)

В одном из лесов штата Нью-Йорк было найдено кладбище автомобилей Dodge Charger возрастом более 50 лет, сообщает "Мотор" со ссылкой на Instagram.com/hemisublime.

Судя по снимкам, это автомобили первого поколения, выпущенные в середине 60-х годов прошлого века.

Большинство из них находятся в плачевном состоянии: за годы, проведенные без движения, машины буквально вросли в землю.

По информации издания, Dodge Charger появился на рынке в 1966 году со стартовой ценой 3,1 тысячи долларов.

В зависимости от модификации, первое поколение модели оснащалось 5,2-литровым, 5,9-литровым либо 6,3-литровым моторами V8, а также топовым семилитровым агрегатом V8 426 Street Hemi.

Последний встречается редко, так как за первый год было выпущено всего 468 машин с такой установкой.

Всего в 1966 году было произведено 37 344 экземпляра Dodge Charger, а уже в следующем году модель обновили.

В частности, стала доступна виниловая крыша, а моторная гамма пополнилась 7,2-литровым двигателем мощностью 375 лошадиных сил. Продажи модели в 1967 году составили 15 788 штук.

Dodge Charger обрел статус культовой модели и не раз появлялся на большом экране, в том числе и в современных кинолентах.

Например, Dodge Charger 1968 года, снявшийся в четвертой и пятой частях "Форсажа", в 2013 году пустили с молотка за 95,7 тысячи долларов (более семи миллионов рублей).

А в конце прошлого года на аукцион выставили 2000-сильный Charger из седьмой части франшизы.

Как отмечает издание "Мотор", подобные свалки автомобилей, отслуживших свое в таксопарке, не редкость и для России.

Например, в Москве находили кладбище, на котором стояли сотни машин, которые ранее работали в "Яндекс.Такси". Большинство экземпляров нуждались в серьезном ремонте, а у некоторых машин не хватало колес или дверей.

Напомним, в конце прошлого года в городе Энергодар на северо-западе Запорожской области обнаружили свалку заброшенных "Запорожцев".