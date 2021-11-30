В АРМА впервые добровольно передали арестованную валюту

В Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) на основании согласия владельца поступили деньги в иностранной валюте, сумма которых в гривневом эквиваленте составляет более 600 тысяч.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в настоящее время деньги, принятые в управление сотрудниками Центрально-западного межрегионального территориального управления АРМА, размещены на депозитных счетах агентства в Ощадбанке.

Согласно Специальному закону об АРМА активы принимаются в управление на основании определения следственного судьи, суда или согласия владельца активов.

Однако до этого времени в практике агентства не было ни одного случая добровольной передачи арестованного актива в управление.

"АРМА наделена всеми необходимыми полномочиями по эффективному сохранению стоимости активов, что позволяет защитить право собственности в случае оправдательного приговора или отмены ареста по другим основаниям", — сообщил руководитель АРМА Дмитрий Жоравович.

Особенность управления арестованными денежными активами заключается в том, что на депозитные средства АРМА начисляются проценты по ставкам, которые являются одними из наиболее выгодных на рынке банковских услуг в Украине.

При наличии законных оснований средства возвращаются собственникам вместе с начисленными на них процентами, что позволяет компенсировать влияние инфляции и даже капитализировать денежные активы.

Благодаря последним пополнениям депозитных счетов, в том числе перечислению средств от реализации на торгах крупнейшего лота в истории АРМА, депозитный портфель агентства по состоянию на конец ноября этого года вырос до рекордных 693 млн в гривневом эквиваленте.

Ранее сообщалось, что АРМА продало на электронных торгах самый дорогой за свою историю арестованный актив.

Им оказалось подсолнечное масло в количестве более 3 тысяч тонн. Цена его продажи превысила 93 млн грн.

Напомним, что депозит АРМА, к примеру, недавно пополнился 8 млн грн, которые отобрали у бенефициара компании-генподрядчика строительства Подольского моста в Киеве.