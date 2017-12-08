В "Ашане" произошли кадровые рокировки

08 декабря 2017, 14:40
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Новым генеральным директором "Ашан Украина" в 2018 году станет Виктория Луценко

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Крупный ритейлейр "Ашан Украина" возглавила Виктория Луценко. Нынешний глава сети Жерар Галле перейдет на аналогичную должность в польском подразделении группы.

Об этом сообщается на официальном сайте "Ашан Украина". К своим обязанностям Виктория Луценко и Жерар Галле приступят с начала 2018 года.

До назначения главой "Ашан Украина" Виктория Луценко занимала должность директора направления "Клиенты и инновации" венгерского подразделения компании.

Кадровые перестановки связаны с реализацией новой концепции группы Auchan, рассчитанной до 2025 года. В рамках этой стратегии во всех странах присутствия "Ашан" внедряет многоформатность под единым брендом: то есть кроме классических гипермаркетов компания будет открывать и магазины других форматов.

Кроме того, изменилась структура управления Auchan: теперь директора в каждой стране и руководители вспомогательных службы будут напрямую подчиняться генеральному директору "Ашын Ритейл" Вильгельму Убнеру.

Напомним, впервые о том, что французы рассматривают возможность развития в Украине формата "магазин у дома" сообщалось еще в апреле.

"Новая организация позволит нам ускорить трансформацию компании. Я уверен в нашей новой концепции 2025, а благодаря новой команде мы станем еще более гибкими, колаборативными и повысим ответственность каждой страны", — отметил Вилельм Убнер.

Auchan Retail — одна из 5 основных ритейлеров продовольственных товаров в мире, представлена ​​в 17 странах (с товарооборотом 51,7 млрд евро в 2016 году). Марка объединяет все форматы продовольственной коммерции, насчитывая 3715 точек продаж: гипермаркеты, суперсторы, супермаркеты и магазины у дома, дополняющиеся онлайн-направленим и драйвами в некоторых странах. 35-й по размере работодатель в мире — 345 365 сотрудников.

"Ашан Ритейл Украина" работает в Украине с 2007 года, открытие первого магазина в Киеве состоялось в 2008 году. К концу 2017-го сеть будет насчитывать 20 магазинов в 9 городах.

По материалам: "Дело"
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Теги: ритейл , продукты питания , менеджмент

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