В “АСВІО БАНК" наполягають на вірності ухваленого Касаційним судом рішення у справі продажу майна "Бліц-Інформ"

Представники АТ “АСВІО БАНК” спростовують заяви директора ТОВ “Палп Мілл Прінт” Олега Дубровки щодо рішення суду касаційної інстанції y справі М9910/2592/19, яким задоволено частково касаційну скаргу АТ «АСВІО БАНК»

Раніше Олег Дубровка, Директор ТОВ "ТОВ “Палп Мілл Прінт”, яке стало переможцем торгів з продажу майна банкрута ТОВ «БЛІЦ-ІНФОРМ» заявив, що "Укрексімбанк займається формалізмом". Так він прокоментував мотивувальну частину рішення Касаційного господарського суду у справі щодо законності аукціону з реалізації майна ПрАТ "Бліц Інформ", яким задоволено частково касаційну скаргу АТ «АСВІО БАНК».

В "АТ "АСВІО БАНК" в свою чаргу зазначили, що зa результатами проведеного другого повторного аукціону від 18 листопада 2019 року майно боржника, розташованого на площі понад 165 гектарів в Деснянському районі Києва, яке включало зокрема дитячий табір площею майже 4 тисячі квадратних метрів, a також майновий комплекс загальною площею будівель приблизно 75 тисяч квадратних метрів, спеціалізоване обладнання, автомобілі) було реалізовано за мінімальною ціною 49 588 637,20 грн (розмір гарантійного внеску), в той час як ринкова вартість цього майна становила773 228 281,06 грн, - встановлено Судом в судовій ухвалі від 17 травня 2021 року, a початкова вартість поту була визначена в розмірі 495 886 376,50 грн без ПДВ.

"Торги відбувалися за таким принципом: спочатку відбувалося пониження стартової цінилота до 4 мільйонів гривень, після чого, відбувалося підвищення ціни лота на крок аукціону, врезультаті чого, зa відсутності конкуренції учасників, майно було реалізовано 3aмінімальною ціною 49 588 637,20 грн" - коментуюсь в "АСВІО БАНК"

На думку АТ «АСВІО БАНК» в даному випадку, порушено головний принцип процедури продажу майна боржника це отримання найвигіднішого результату, тобто коштів, завдяки яким будуть задоволені вимоги кредиторів.

Що стосується позову, організатор аукціону зобовʼязаний був допустити АТ "АСВІО БАНК" до участі в аукціоні, оскільки АТ "ACBIO BAHK" виконало всі вимоги, визначені Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та оголошеннями про проведення аукціону.

Щодо сплати Позивачем гарантійного внеску не в повному обсязі, слід зазначити, що АТ «АСВІО БАНК» сплатив гарантійний внесок в розмірі 49 588 637 (сорок дєвʼять мільйонів п”ятсот вісімдесят вісім тисяч шістсот тридцять сім) гривень, 00 коп, не доплативши 65 копійок.

"Дана помилка є чисто технічною. Заяву про участь в аукціоні було подано завчасно, 22.10.2019 року, за два дні до закінчення строку подання заявок. Тобто, організатор аукціону, як особа, яка зацікавлена в участі якомога більшої кількості учасників, мав достатньо можливостей повідомити АТ «АСВІО БАНК» про недоплату гарантійного внеску 65 коп., після чого ця сума була 6 доплачена в найкоротший строк. Не допуск учасника через не сплату 65 копійок гарантійного внеску, свідчить про незацікавленість організатора аукціону в отриманні вигіднішого результату, ніж отриманий" - зазначають в "АСВІО".

В "АСВІО" ставлять питання, "чому ТОВ ТОВ “Палп Мілл Прінт”, яке позиціонує себе європейською компанією вважає неправильною позицію Верховного Суду, який надаючи правову оцінку не допуску учасника до аукціону через недоплату лише 65 копійок застосував Конвенцію про захист прав людини i основоположних свобод 1950 року протоколи до неї, згоду на обов язковість яких надано Верховною Радою України, та зазначив - учасник аукціону, який сплатив сорок девʼять з половиною мільйонів гривень у якості гарантійного внеску, не допускається до участі в аукціоні з підстав недоплати всього 65 копійок, буде суперечити практиці Європейського суду з прав людини щодо надмірного формалізму, який буде впливати на справедливість процедури, зокрема процедури допуску до аукціону з продажу майна боржника".

Щодо судження Олега Дубровки про те, що якби учасник не доплатив 1 копійку, то система Прозорро Продажі, просто технічно не пропустила його до торгів, адже там усі процеси автоматизовані, то в "АСВІО" зазначають - "якби ситуація склалася б з недоплатою 65 копійок в системі Прозорро Продажі, заявник міг би відразу побачити таку помилку, та відразу ж відреагувати нa неї, а в даному випадку організатор аукціону знаючи про таку недоплату, за два дні до закінчення процедури реєстрації на аукціон, не повідомив потенційного учасника про недоплату та нe ухвали рішення про недопущення до участі моменту закінчення прийняття заявок, що призвело до такої ситуації".

АТ «АСВІО БАНК» заявляє:, що сплативши 49 588 637 грн гарантійного внеску, мало намір взяти участь в аукціоні та готове було придбати майно боржника не за мінімальною ціною як ТОВ "ТОВ “Палп Мілл Прінт", а за ціною, більш привабливою для кредиторів.

"Що стосується суджень Олега Дубровки, що «очевидно, що ці несплачені копійки були потрібні для того, щоб АТ Укрексімбанк міг "освоювати" мільйонні бюджети на юрпослуги при подальшому оскарженні цього аукціону Асвіо Банком"», то таке тверждення не укладається в осмислення i тверезого сприйняття дійсності" - резюмували в "АСВІО".