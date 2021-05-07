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1 час назад

В Британии выпустили программу, которая подгоняет мимику актеров в кино под дубляж (ВИДЕО)

Программа синхронизирует дубляж с мимикой актеров

Скриншот из видео Flawless Скриншот из видео Flawless
Скриншот из видео Flawless

Британская компания Flawless выпустила программу TrueSync, которая с помощью машинного обучения синхронизирует дубляж с мимикой актеров.

Об этом сообщает Gizmodo.

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В частности, это значит, что движения губ и лицевых мышц людей на экране будут совпадать с тем, что говорят актеры озвучивания.

Предполагается, что нейросети сами проанализируют мимику актеров и подстроят под дубляж, заменив их лица на дипфейк.

Выглядеть это будет так, будто, к примеру, Роберт Де Ниро изначально во время съемок произносил свои реплики на немецком, а не на английском, как показано в проморолике TrueSync.

Ранее правоохранители Дубая смогли раскрыть дело об убийстве при помощи технологии Memory Print, которая позволяет измерять мозговые волны человека.

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Напомним, в 2019 году в Китае власти города Ханьдань, что в провинции Хэбэй, запустили на улицы роботов-полицейских, которые способны распознавать людей и оснащены искусственным интеллектом.

Тем временем украинский профориентационный EdTech-стартап Choizy выпустил приложение по подбору профессии с помощью искусственного интеллекта.

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