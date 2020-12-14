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В будущем симбиоз медицины, фармацевтики, биологии и высоких технологий усилится — Шимкив

Новые реалии будут стимулировать спрос на специалистов по искусственному интеллекту, машинному обучению, робототехнике, big data наряду с генетиками и биофармацевтами

Глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив. Фото: пресс-служба компании Глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив. Фото: пресс-служба компании
Глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив. Фото: пресс-служба компании

Человечество с надеждой следит за прорывами в медицине и фармацевтике под воздействием новых технологий, поскольку это влияет на продолжительность и качество жизни. Об этом во время всеукраинского онлайн-форума "Future of Work: видение нового поколения" заявил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

Он отметил, что на сегодняшний день главные достижения в этой области находятся в сфере модификации ДНК, робототехники, искусственного интеллекта, цифровизации терапевтических средств, 3D-печати органов и конечностей. Совершенствование этих сфер, по мнению Шимкива, приведет к еще большей взаимоинтеграции науки и технологий.

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 "Это станет стимулом для поиска новых молекул и разработки препаратов с помощью AI (исследования in silico). Уже сегодня расшифровка ДНК помогает уменьшить потенциальные риски заболеваний. Анализ искусственным интеллектом big data позволяет посмотреть более комплексно на любой процесс, происходящий с человеком, а мониторинг состояния здоровья пациента с помощью смарт-девайсов показывает врачам процессы в динамике.  Меняется и роль врача: в США уже используют ботов, которые владея всем набором протоколов лечения, могут поставить первичный диагноз", — отметил Шимкив.

Это, по словам главы совета директоров Darnitsa Group, будет стимулировать спрос на молодых специалистов по AI, ML, робототехнике, big data наряду с генетиками, биофармацевтами и учеными-исследователями.

Также он отметил, что в компаниях уже происходят изменения в организации работы и во взаимодействии на разных уровнях.

"В "Дарнице" мы уже активно внедряем новые подходы к коммуникациям и организации работы наших сотрудников. В условиях пандемии COVID-19 наш главный фокус — безопасность и забота о здоровье наших сотрудников. Цифровая трансформация компании позволила перевести часть персонала на дистанционный режим работы. У нас реально работающая модель пропорциональной представленности: средний возраст наших сотрудников в R&D — 30 лет, женщины составляют 60% персонала, 58% — из числа получивших карьерное повышение и 70% — принявших участие в учебных программах", — добавил глава совета директоров Darnitsa Group.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля — кардиология, неврология и решение проблем боли. Бенефициары компании — семья Загорий.

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