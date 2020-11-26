В декабре пройдет онлайн-конференция для бизнеса об email-маркетинге MailMeConf

Онлайн-конференция для бизнеса об email-маркетинге MailMeConf пройдет 11 декабря. Об этом рассказали организаторы события — агентство интернет-маркетинга Netpeak.

Там сообщили, что форум пройдет с 10:00 до 17:00 по киевскому времени. Принять участие в нем можно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись на официальном сайте конференции по ссылке.

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Участие в событии будет полезно владельцам бизнеса, руководителям компаний и отделов, а также маркетологам.

В рамках мероприятия обещают обсудить омниканальную стратегию емейл-маркетинга и разобрать кейсы, как комбинировать различные инструменты для увеличения продаж и развития бизнеса: емейл, пуш-сообщения, чат-боты, мессенджер-рассылки.

Спикерами выступят топ-менеджеры и аналитики крупных компаний:

• Дмитрий Кудренко, Co-founder & CEO в eSputnik;

• Алёна Харченко, бизнес-аналитик в METRO Cash & Carry Ukraine;

• Валерия Лазебная, Customer Relationship Manager в Citrus.ua;

• Настя Лигостай, CMO Zlato.ua — Злато;

• Галина Панасюк, Customer Relationship Manager в BlaBlaCar;

• Алина Дыкуха, Head of Marketing Communications в SendPulse;

• Алиса Киричок, Founder EmailConsulting;

• Денис Золотарёв, Head of Email Marketing в Netpeak и многие другие.

Генеральным спонсором мероприятия выступает украинская IТ-компания, омниканальний онлайн-сервис автоматизации маркетинга для B2C eSputnik.