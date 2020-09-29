IT и Телеком 7 минут назад

В "Дія" тестируют свидетельство о рождении, оплату штрафов и долгов

Оплатить штраф или долг можно в самом приложении, выбрав один из способов: GPay, ApplePay или ввести данные платежной карты

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Министерство цифровой трансформации начало бета-тестирование в правительственном мобильном приложении "Дія" свидетельства о рождение ребенка, просмотра и оплату штрафов ПДД и долгов по исполнительному документу.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Дія".

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Указано, что свидетельство о рождении будет доступно в приложении "Дія" у обоих родителей ребенка до 16 лет.

Примечательно, что подтягиваются только документы, выданные в период с 2004 по 2019 года. Также в свидетельстве генерируются QR-код для верификации документа и Bar-код — для проверки подлинности и шеринга.

Кроме того, в приложении появилась возможность просмотреть и оплатить штрафы ПДД. При этом "Дія" будет оповещать пользователей по мере поступления новых штрафов. Речь идет о регистрации нарушений с помощью фото и видеофиксации.

Как отмечается, оплатить штраф можно в самом приложении, выбрав один из способов: GPay, ApplePay или ввести данные платежной карты. В "Дія" сохраняется квитанция об оплате. Ее можно скачать или отправить на e-mail.

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К тому же приложение подтягивает и подробности о задолженностях из Автоматизированной системы исполнительных производств (АСИП) Министерства юстиций Украины. В частности, в "Дія" отображаются такие статусы долгов: "Открыто", "Принудительное исполнение", "Остановлено", "Закрыто".

Известно, что оплатить задолженность можно такими же способами, как и штрафы ПДД — с помощью GPay, ApplePay или ввести данные платежной карты.

Примечательно, что испробовать, как работают новые функции, могут только зарегистрированные тестировщики "Дія".

Ранее сообщалось, что в скором времени в цифровых паспортах зарегистрированных в мобильном приложении "Дія" будет отображаться актуальное место жительства гражданина.

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