В Днепровском районе Киева до 8 сентября перекроют движение троллейбусов

В Киеве до 05:00 8 сентября будет закрыто движение троллейбусов по проспекту Соборности.

Об этом со ссылкой на департамент транспортной инфраструктуры сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации (КГГА).

По информации мэрии, движение будет перекрыто из-за того, что на путепроводе на пересечении Днепровской набережной и проспекте Соборности продолжают устраивать асфальтобетонное покрытие.

По информации КГГА, в этот период троллейбусы будут следовать по таким маршрутам:

– троллейбусы маршрута № 50 будут будут курсировать от улицы Милославской до Дарницкой площади;

– троллейбусы маршрута № 91-Н будут курсировать на участках от улицы Милославской до Дарницкой площади и от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метро "Лыбидская";

– троллейбусы маршрута №43 будут курсировать от Кибернетического центра станции метро "Лыбидская".

Кроме этого, будет увеличено количество подвижного состава на автобусном маршруте общего пользования № 51 в соответствии с имеющимся пассажиропотока.

Напомним, 12 августа в Киеве презентовали проект новой объездной дороги. Дорога вокруг столицы предусматривает строительство "полукольца" общей протяженностью почти 150 км.

Она объединит все шесть основных международных трасс, которые сейчас транзитом проходят через Киев.