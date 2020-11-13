Бизнес 4 минуты назад

В "Эпицентре" передумали работать в выходные

Зато по будням гипермаркеты сети будут работать минимум до полуночи

Сеть строительных гипермаркетов "Эпицентр" изменила свою позицию и теперь намерена во время действия карантина выходного дня работать исключительно в онлайн-режиме, выдавая товары в центрах выдачи заказов. Об этом говорится в объявлении на странице "Эпицентра" в Facebook.

В то же время в будние дни работа торговых центров этой сети будет продлена до полуночи и продлится до последнего покупателя.

Кратко и по делу в Telegram

Напомним, накануне в "Эпицентре" заявили, что будут работать в выходные дни, но собираются продавать лишь товары, не попадающие под ограничения карантина выходного дня.

Читайте также:
После введения "карантина выходного дня" Игорь Уманский ушел с поста советника главы ОП

11 ноября Кабмин ввел по всей Украине карантин выходного дня, согласно которому в субботу и воскресенье разрешается работа только аптек и продуктовых магазинов. Торговля непродовольственными товарами и работа развлекательных центров приостанавливается, а рестораны и кафе работают только на вынос.

Позднее вечером, "Эпицентр" на своей странице в Facebook опубликовал шуточный пост о "72-часовой пятнице", то есть с намеком, что магазины сети будут работать и в субботу, и воскресенье.

Это вызвало большой резонанс, поскольку во время весеннего карантина магазины "Эпицентра", в отличие от конкурентов, продолжили работу под предлогом того, что они продают не только стройматериалы, но и предметы гигиены.

Во время традиционного утреннего брифинга 12 ноября министр здравоохранения Максим Степанов жестко раскритиковал "Эпицентр" за его демарш в соцсети, предложив представителям компании посетить вместе с ним реанимации с больными Covid-19.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Київстар" збирає Open Talk 4 на діалог про "Бізнес без меж"
"Київстар" збирає Open Talk 4 на діалог про "Бізнес без меж"
"Карантина выходного дня" бизнес может не выдержать, — ЕВА
"Карантина выходного дня" бизнес может не выдержать, — ЕВА
Збигнев Грутковски: "TeleTrade — это бренд, вызывающий доверие"
Збигнев Грутковски: "TeleTrade — это бренд, вызывающий доверие"
Загрузка...
Новое видео
От советских магнитофонов — к пулеметам: как перепрофилировался киевский завод Маяк

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Черная" бухгалтерия и махинации: результаты проверки в Харьковской областной больнице

  3. Нацсовет проведет внеплановые проверки 12 компаний группы "1+1 медиа" из-за Медведчука

  4. В Нацбанке озвучили 3 условия от МВФ для предоставления очередного транша

  5. У части людей есть природный иммунитет к коронавирусу — исследование

Ивент
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью
Загрузка...