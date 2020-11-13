В "Эпицентре" передумали работать в выходные

Сеть строительных гипермаркетов "Эпицентр" изменила свою позицию и теперь намерена во время действия карантина выходного дня работать исключительно в онлайн-режиме, выдавая товары в центрах выдачи заказов. Об этом говорится в объявлении на странице "Эпицентра" в Facebook.

В то же время в будние дни работа торговых центров этой сети будет продлена до полуночи и продлится до последнего покупателя.

Напомним, накануне в "Эпицентре" заявили, что будут работать в выходные дни, но собираются продавать лишь товары, не попадающие под ограничения карантина выходного дня.

11 ноября Кабмин ввел по всей Украине карантин выходного дня, согласно которому в субботу и воскресенье разрешается работа только аптек и продуктовых магазинов. Торговля непродовольственными товарами и работа развлекательных центров приостанавливается, а рестораны и кафе работают только на вынос.

Позднее вечером, "Эпицентр" на своей странице в Facebook опубликовал шуточный пост о "72-часовой пятнице", то есть с намеком, что магазины сети будут работать и в субботу, и воскресенье.

Это вызвало большой резонанс, поскольку во время весеннего карантина магазины "Эпицентра", в отличие от конкурентов, продолжили работу под предлогом того, что они продают не только стройматериалы, но и предметы гигиены.

Во время традиционного утреннего брифинга 12 ноября министр здравоохранения Максим Степанов жестко раскритиковал "Эпицентр" за его демарш в соцсети, предложив представителям компании посетить вместе с ним реанимации с больными Covid-19.