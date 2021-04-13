Транспорт 1 час назад

В Европе начали продавать самый дешевый электрокар (ФОТО, ВИДЕО)

Стоимость миниатюрного автомобиля составляет всего 10 тысяч евро

Фото: Autocar Фото: Autocar
Фото: Autocar

В Европе стартовали продажи самого дешевого электромобиля. Как сообщает ITsider.com.ua, речь идет о Freze Nikrob, стоимость которого составляет 10 тысяч евро.

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По информации издания, ранее литовский разработчик электрокара был производителем бронированных полноприводных автомобилей Dartz совместно с компанией Nikrob.

Представители Dartz уже обратили внимание, что электромобиль пользуется большим спросом.

Причем, особой популярностью он пользуется у компаний, деятельность которых связана с краткосрочная аренда автомобиля доставкой.

Согласно данным источников, Freze Nikrob является копией востребованного на китайском рынке электромобиля Wuling Hongguang Mini.

Freze Nikrob имеет аккумулятор на 13,8 кВтч, благодаря чему дальность хода достигает 200 км.

Мощность электродвигателя составляет 13 кВт.

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Максимальная скорость, которую способен развить этот дешевый электрокар — 100 км/ч.

Желающим доступна премиальная версия за 15 000 евро, которая содержит аккумуляторную батарею большей емкости, закаленное стекло и веганские материалы интерьера среди других обновлений.

Ранее сообщалось, что китайская технологическая компания Huawei намерена инвестировать в исследования беспилотных автомобилей и электрокаров $1 млрд.

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