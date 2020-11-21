Конец эры топливных двигателей: в ЕС разрабатывают новый экостандарт для авто Евро-7

В Европейском Союзе сейчас ведется разработка нового экологического стандарта для автомобилей Евро-7.

Предполагается, что он начнет действовать в 2025 году, сообщает Autonews.

По данным издания, многие европейские автомобильные эксперты считают, что после введения нового экологического стандарта фактически наступит конец эры двигателей внутреннего сгорания.

"Автопроизводители прекратят их разрабатывать", — говорится в сообщении.

Однако пока не известны точно, какие нормы будут у Евро-7.

Ожидается, что у Euro 7A уровень выбросов СО2 будет ниже на 66% по сравнению с Euro 6D, выбросы азота — в 2 раза меньше, а выбросы твердых частиц — в 6 раз меньше.

"У Euro 7B требования будут еще жестче. У него уровень выбросов СО2 будет ниже на 90% по сравнению с Euro 6D, выбросы азота — в 6 раз меньше, а выбросы твердых частиц — в 10 раз меньше", — пишут в издании.

Стандарт Euro 7А может начать действовать в Евросоюзе в 2025 году, а Euro 7B — через несколько лет после Euro 7А.

Напомним, "дизельный скандал" разразился осенью 2015 года после того, как американские экологические службы обнаружили, что на автомобили Volkswagen с дизельными двигателями устанавливалось программное обеспечение, что позволяло в разы снизить показатели выбросов выхлопных газов и обойти экологические стандарты.

Volkswagen уже обязали выплатить штраф в размере 1 млрд евро. В США VW выплатил уже $18 млрд штрафа и компенсаций.

В мае 2020 года суд в Германии также обязал концерн выплатить компенсации пострадавшим в результате "дизельгейта". Кроме того, против концерна судятся и в Австралии, Канаде, Великобритании.