В Фастове люди протестовали против прекращения движения электричек

В Фастове Киевской области 18 марта местные жители перекрывали железнодорожные пути в знак протеста против отмены пригородной электрички.

Об этом в социальной сети Facebook сообщил сотрудник "Укрзализныци" Александр Рудоманов.

"В Фастове протестуют против отмены электричек перекрытием путей. И перекрыли грузовое движение. Привет, карантин и самоизоляция!", — написал Рудоманов.

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Как сообщили Delo.ua в пресс-службе филиала "Укрзализныци" "Юго-Западная Железная дорога", железнодорожники проводили с протестующими разъяснительные беседы о том, что возобновить движение до конца карантина нельзя.

По словам пресс-службы по состоянию на 15.00 протестующие разошлись по домам.

В других городах похожих прецедентов не было.

Напомним, с 12 марта по всей Украине начался карантин в связи с распространением в мире коронавируса. Так, все учебные заведения, включая частные, закрыли на три недели, до 3 апреля. Также в стране ограничили массовые собрания более 200 человек.

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С 16 марта Украина на 2 недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса.

А с 17 марта Украина закрыла пассажирское авиасообщение.

На данный момент в Украине известно о 14 случаях коронавируса, 2 из них летальные (умерла 71-летняя женщина в Житомирской области и 33-летняя в Черновицкой). Всего 10 инфицированных в Черновицкой области, 2 — в городе Киев и по 1 — в Житомирской и Киевской областях.

С 18 марта было прекращено пассажирское железнодорожное сообщение в стране. В том числе и пригородные электрички.

Позже Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что решение правительства относительно ограничительных мер меняться не будет.