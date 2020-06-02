В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (ФОТО)

В Германии выставили на продажу уникальный грузовик Innotruck белого цвета с нависающий одноместной кабиной.

Как сообщает "Мотор", футуристичный автомобиль стал последним проектом знаменитого дизайнера Луиджи Колани.

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Луиджи Колани построил Innotruck в 2012 году совместно с инженерами Мюнхенского технического университета по заказу немецкой компании Siemens.

Автомобиль, сочетающий в себе черты реактивного самолета и космического корабля, использовался в качестве испытательного стенда для инновационных технологий.

Всего было построено два подобных экземпляра, один из которых принадлежит семье Колани.

Особенностью Innotruck является одноместная кабина, расположенная над кузовом автомобиля, которая создает эффект парения. В ней установлены сенсорные дисплеи, а также другие средства управления, которые настраиваются индивидуально под каждого водителя. Грузовик способен сам вырабатывать энергию за счет встроенных солнечных панелей и ветрогенераторов.

В то же время, органы управления не имеют прямой связи с компонентами шасси. Все электронные сигналы поступают по проводам к колесам, тормозам и другим узлам.

В пассажирской части грузовик оборудован комнатой для отдыха с кухней, несколькими столами и диваном.

В движение Innotruck приводят электромоторы, питающиеся от дизельного двигателя. Однако, в настоящий момент грузовик не на ходу, поскольку инженеры планируют заменить гибридную силовую установку полностью электрической.

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Кроме этого, по дорогам общего пользования "Иннотраку" передвигаться нельзя, поскольку он не прошел сертификацию.

Стоимость футуристического проекта не называется, однако продавец обещает сообщить ее при личном запросе.

Напомним, руководство американского автопроизводителя General Motors приняло положительное решение о возрождении легендарного бренда Hummer, сделав его полностью электрическим.