В Харькове хотят сократить интервалы движения поездов метро

Власти Харькова планируют сократить интервалы движения поездов метро. Как сообщает пресс-служба Харьковского горсовета, это может предотвратить скопление людей на платформах, что актуально во время карантина.

"Департаменту инфраструктуры Харьковского городского совета, руководству КП "Харьковский метрополитен" рассмотреть возможность сокращения интервала движения поездов метрополитена во избежание скопления пассажиров", — говорится в сообщении.

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В горсовете добавили, что срок действия — на период карантина, до соответствующего решения.

Ранее сообщалось, что в сентябре прошлого года компания Visa, департамент цифровой трансформации Харьковского городского совета, Харьковский метрополитен, инвестор проекта ООО "ФК "Платежный центр" и государственный Ощадбанк объявили о запуске бесконтактной оплаты проезда в городском подземном электротранспорте.

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Напомним, коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" объявило открытые конкурсные торги на корректировку проектной документации на строительство первого участка Подольско-Выгуровской линии метро от станции "Глыбочицкая" в направлении жилмассива Троещина.

Первая очередь четвертой линии киевского метро предусматривает строительство участка из шести станций длиной почти в 11 км — "Глубочицкая" (с пересадкой на "Лукьяновскую"), "Подольская" (с пересадкой на "Тараса Шевченко"), "Судостроительная", "Залив Десенка", "Труханов остров" и "Радужная".

То есть до самой Троещины она не дойдет. Провозная способность станций рассчитана на 40,8 тысячи пассажиров в час.

Линия пройдет по Подольско-Воскресенскому мосту через Днепр, общая стоимость строительства которого за последние пять лет выросла почти вдвое.