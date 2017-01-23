В Харькове объявлен карантин из-за свиной чумы

23 января 2017, 13:59
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В связи со вспышкой АЧС в Харькове ввели карантин — запрещено перемещение животных и торговля на открытых рынках без необходимых документов. Стихийные рынки обещают ликвидировать

В Харькове объявлен карантин из-за свиной чумы | АПК | Дело Увеличить картинку

Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Харьковском городском совете приняла решение об объявлении в городе карантина в связи со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) в с.Белаши Дергачевского района области.

"Комиссией установлена зона надзора и защиты в радиусе 20 км от места эпизоотического очага, в которую входит вся территория Харькова", — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

В связи с этим планируется обеспечить контроль перемещения по территории Харькова живых свиней и продукции из них, не допускать перемещения живых животных без ветеринарных документов, а мяса свиней — без справок, введенных решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Харьковской обладминистрации.

Кроме того, будет запрещена реализация продукции животного происхождения на ярмарках, выставках и т.п. без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы в гослабораториях.

"Особое внимание на время карантина будет уделяться местам стихийной торговли живыми животными, продукцией их убоя и переработки, которые в случае выявления будут ликвидироваться", — указано в сообщении пресс-службы.

Африканская чума свиней — вирусное заболевание домашних и диких свиней. Оно передается при прямом контакте больных и здоровых животных через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных).

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: апк , животноводство , свиноводство , харьков

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В Харькове объявлен карантин из-за свиной чумы | АПК | Дело
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