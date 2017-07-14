В Харькове возобновят производство самолетов "Ан-74"

Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП, Харьков) до конца 2018 года произведет самолет Ан-74 для Казахстана. Об этом сообщил сайт Status Quo (Харьков) со ссылкой на генерального директора авиазавода Александр Кривоконя. По его словам, за самолет заказчик уже выплатил $15 млн., но машину еще не получил.

По словам Кривоконя, он встречался с представителями Министерства военной промышленности Казахстана. "Мы доработали контракт и договорились, что производство самолета пойдет по давальческой схеме, при этом гарантом достройки выступит "Укрспецэкспорт". Ожидается, что СНБО в Казахастане выделит под контракт деньги на следующий год. Сборку начнем с конца лета, а в сентябре 2018 года планируется выпустить машину. Затем ожидаются заказы еще на четыре машины для Казахстана", — отметил Кривоконь.

Он также подчеркнул, что на заводе есть два еще не отправленyых заказчику Ан-140. "Если не получится их продать, планируем достроить их с помощью отечественного перевозчика и запустить их в рейсы", — заявил Кривоконь.

15 июня 2015 года ХГАПП передано в структуру ГК "Укроборонпром". С 2010 по 2014 годы Харьковский авиазавод сдавал по одному самолету в год, построив за этот период пять самолетов Ан-74Т/ТК-200 — по два для Пограничной службы Казахстана и ВВС Туркмении, и один для ВВС Египта. В 2015 году завод не сдал ни одного самолета.