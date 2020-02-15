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АПК 30 минут назад

В Хмельницкой области открыли семенной завод по проекту немецкого инженера

Предприятие планирует готовить семена фасоли, горчицы, мака масличного, сои, льна, пшеницы яровой и озимой

В Хмельницкой области открыли семенной завод по проекту немецкого инженера В Хмельницкой области открыли семенной завод по проекту немецкого инженера
Фото: журнал "Пропозиція"

Вертикально-интегрированная компания "Агрокрай" открыла в Хмельницкой области семенной завод мощностью 10 тонн в сутки. Предприятие планирует готовить семена фасоли, горчицы, мака масличного, сои, льна, пшеницы яровой и озимой. Об этом сообщает ИнфоИндустрия.

Завод построен по проекту немецкого инженера Георга Рейтера, а оборудование предоставлено компаниями Westrup и Buhler.

"Обычно аграрии используют семена собственного производства. И при таких условиях 5% — это поврежденные семяна. Если посевной материал низкого качества, то все удобрения идут в никуда, в пропасть", — пояснил Олег Билявец, директор ООО "Агрокрай".

Большое внимание в хозяйстве уделяется развитию семеноводства фасоли.

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"В Украине даже сортов фасоли нет. Фасоль очень популярна в мире, на Востоке, при этом мы не обеспечиваем и 0,5% потребностей Европы. Мы просчитали, что фасоль — очень высокопроизводительная культура, она дает возможность рано собрать урожай и подготовить поле к озимым культурам", — отметил Билявец.

Материнские семена будут покупать в США, Канаде и Бразилии. Кроме фасоли, будут предлагать семена пшеницы озимой и яровой, сои, горчицы, льна и мака масличного.

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Напомним, в сентябре 2019 года в Хмельницкой области заработал семенной завод "Эпицентр Агро". На производстве установлено современное оборудование от ведущего европейского производителя — семенная линия Cimbria (Дания).

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