Транспорт 20 минут назад

В Италии ликвидируют вторую по величине авиакомпанию страны

Air Italy объявила о прекращении полетов

В Италии ликвидируют вторую по величине авиакомпанию страны В Италии ликвидируют вторую по величине авиакомпанию страны
Самолет авиакомпании Air Italy. Фото: cnn.com

Второй по величине авиаперевозчик Италии Air Italy заявил о прекращении полетов и запуске процедуры ликвидации в связи с решением акционеров.

Об этом сообщает портал Avianews.com.

Указано, что в период с 11 по 25 февраля 2020 года рейсы будут выполнены по расписанию самолетами других авиакомпаний. А пассажирам, у которых есть билеты с вылетом на более поздние даты, Air Italy пообещала компенсировать стоимость перевозки.

Кратко и по делу в Telegram

Известно, что авиакомпания была создана в 2017 году на базе итальянского авиаперевозчика Meridiana после вхождения в состав собственников Qatar Airways, которая приобрела долю 49%. Основной пакет 51% остался у учредителей Meridiana.

В Qatar Airways заявили, что после получения миноритарной доли в итальянской авиакомпании предоставляли ей с самого начала необходимую поддержку, включая аренду самолетов из своего флота, заказ новых авиалайнеров, инъекцию капитала и необходимые инвестиции.

Читайте также:
В Италии приостановили лицензию лоукостеру, выполнявшему рейсы в Украину

"Qatar Airways была готова снова выполнить свою роль в поддержке роста авиакомпании, но это стало бы возможным только при выполнении обязательств всеми акционерами", — добавили в Qatar Airways.

Таким образом, Air Italy станет второй по счету авиакомпанией в Италии, которая остановит полеты в 2020 году.

Напомним, 11 января все рейсы прекратил лоукостер Ernest Airlines. Авиаперевозчик имел развитую сеть маршрутов из Италии в Украину.

Не пропусти 28 февраля 2020 года самый масштабный фестиваль для малого и среднего бизнеса GET Business Festival! Регистрируйтесь по ссылке, чтобы получить максимум полезной информации от профессионалов своего дела для устойчивого роста вашего бизнеса!

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Мининфраструктуры хочет отмены НДС на внутренние авиарейсы
Мининфраструктуры хочет отмены НДС на внутренние авиарейсы
В самолетах МАУ разрешили перевозить жирных котов
В самолетах МАУ разрешили перевозить жирных котов
Украина и Хорватия запускают прямое авиасообщение
Украина и Хорватия запускают прямое авиасообщение
Загрузка...
Новое видео
Зоя Литвин про "Освіторію" та сучасну українську школу

Новости дня

  1. Александр Скичко: из шоумена в "смотрящие" "Укрзализныци"

  2. Уход Богдана: что происходит в офисе Зеленского и чего ждать от его нового главы Ермака

  3. Какой ваш финансовый возраст?

  4. В столице Ирака во второй раз за 100 лет выпал снег (ВИДЕО)

  5. В Украине запустили сервис, который перечисляет деньги за безопасное вождение

Загрузка...