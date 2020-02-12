В Италии ликвидируют вторую по величине авиакомпанию страны

Второй по величине авиаперевозчик Италии Air Italy заявил о прекращении полетов и запуске процедуры ликвидации в связи с решением акционеров.

Об этом сообщает портал Avianews.com.

Указано, что в период с 11 по 25 февраля 2020 года рейсы будут выполнены по расписанию самолетами других авиакомпаний. А пассажирам, у которых есть билеты с вылетом на более поздние даты, Air Italy пообещала компенсировать стоимость перевозки.

Известно, что авиакомпания была создана в 2017 году на базе итальянского авиаперевозчика Meridiana после вхождения в состав собственников Qatar Airways, которая приобрела долю 49%. Основной пакет 51% остался у учредителей Meridiana.

В Qatar Airways заявили, что после получения миноритарной доли в итальянской авиакомпании предоставляли ей с самого начала необходимую поддержку, включая аренду самолетов из своего флота, заказ новых авиалайнеров, инъекцию капитала и необходимые инвестиции.

"Qatar Airways была готова снова выполнить свою роль в поддержке роста авиакомпании, но это стало бы возможным только при выполнении обязательств всеми акционерами", — добавили в Qatar Airways.

Таким образом, Air Italy станет второй по счету авиакомпанией в Италии, которая остановит полеты в 2020 году.

Напомним, 11 января все рейсы прекратил лоукостер Ernest Airlines. Авиаперевозчик имел развитую сеть маршрутов из Италии в Украину.