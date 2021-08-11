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50 минут назад

В Измаиле турки планируют построить электростанцию

Электростанция будет обеспечивать электричеством и теплом промышленных и коммунальных потребителей

Фото: пресс-служба Одесской ОГА Фото: пресс-служба Одесской ОГА
Фото: пресс-служба Одесской ОГА

Энергетическая компания Aksa Energy (Турция) намерена построить парогазовую электростанцию мощностью 260 МВт в городе Измаил (Одесская область).

Как сообщает пресс-служба Одесской облгорадминистрации, соответствующий меморандум представители компании подписали с Одесской облгосадминистрацией, горсоветом Измаила и ООО "Маржинал".

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По информации ОГА, проект планируют за счет инвестиций турецкой компании. Станцию хотят построить и использовать на основании 25-летнего соглашения о закупке электроэнергии. После этого объект хотят передать государству.

В облгосадминистрации отмечают, что электростанция будет обеспечивать электричеством и теплом промышленных и коммунальных потребителей. 

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"Компания AKSA планирует финансировать, разрабатывать, устанавливать и эксплуатировать газовую электростанцию ​​с комбинированным циклом природного газа на 260 МВт на согласованной территории в города Измаил.

Электростанция будет состоять из газовой турбины и/или двигателей и паровой турбины общей установленной мощностью 260 МВт, а все оборудование электростанции, включая все соответствующее оборудование подстанций, такое, как повышающие трансформаторы и распределительные устройства, будет предоставлено, установлено и введено в эксплуатацию компанией AKSA", — рассказал вице-президент Aksa Energy  Сердар Нишли.

Напомним, 12 января 2021 года президенты Украины Владимир Зеленский и Молдовы Майя Санду на встрече в Киеве подписали меморандум о развитии транспортно-транзитного потенциала двух стран.

Ранее сообщалось, что в ходе первого зарубежного визита Санду в Киев 12 января президенты двух стран также подписали совместное заявление об углублении сотрудничества.

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