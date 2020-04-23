В каких случаях стоит покупать новые матрасы в Одессе? Рассказывает Barin House

Для этого пользователи стараются искать дорогую и качественную модель, которая прослужит им не один год. В большинстве случаев они рассчитывают хотя бы на 10 лет.

Но как бы вы не старались, не искали дорогие модели, рано или поздно придется приобретать новые матрасы в Одессе. Ведь старыми пользоваться уже невозможно. Причин, по которым вам понадобится новое спальное место, много и Barin House постарается перечислить самые распространенные.

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В каких случаях необходимо приобретать новый матрас?

Износ основы

Это случается по разным причинам. Чаще всего матрас просто отслужил свое. Не зря производители указывают определенный срок. Возможно, причина кроется в нарушении правил пользования. В любом случае основу нужно менять. И на это укажут такие признаки:

Матрас начал сильно скрипеть и вы даже чувствуете некоторые пружины. Есть еще ситуация, когда пружины вылезли наружу.

На поверхности появились бугры или вмятины.

Ухудшение состояния здоровья

После сна вам болят мышцы или вы чувствуете онемение, это повод задуматься о покупке нового матраса.

У вас обнаружили проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Появилась аллергическая реакция. Это все указывает на то, что в матрасе скопилось слишком много пыли.

Изменение веса

Людям до 50 кг больше подходит мягкая основа, если вес не превышает 90 кг, то матрас средней жесткости. Тем, кто весит от 90 кг, подходит жесткая основа. Если вы сильно поправились или похудели, эти моменты нужно обязательно учитывать.

Подросшему ребенку

Все знают, что малышам до года лучше спать на жесткой поверхности. Детям до 3-х лет подходит умеренная жесткость матраса, а дальше можете выбрать основу со средними показателями. Понятно, что это только при условиях, что нет проблем со здоровьем.

Вам стоит помнить, что нельзя для ребенка подобрать один матрас. По мере его взросления должны менять основу для сна.

Семейной паре

Помните, что одному человеку и паре нужен разный матрас. Если вы стали жить вместе, стоит подумать о таком приобретении. Вы должны подобрать такое спальное место, которое подойдет двум людям.

Понятно, что это далеко не все причины покупки нового матраса. Поэтому вам нужно следить за состоянием основы, придерживаться правил эксплуатации, а в случае возникновения неприятных ощущений задуматься о покупке нового матраса. Вместе с Barin House подберете себе подходящий вариант и обеспечите отдых на длительный период.