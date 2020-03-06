Энергетика 1 час назад

В КГГА напомнили, что в многоэтажках можно досрочно отключить отопление

Прекратить отопительный сезон можно лишь при согласии 75% жителей дома

В КГГА напомнили, что в многоэтажках можно досрочно отключить отопление В КГГА напомнили, что в многоэтажках можно досрочно отключить отопление

Жители киевских многоэтажек могут досрочно прекратить отопительный сезон. Об этом заявил замглавы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

Жильцы многоквартирных домов могут уже сейчас досрочно прекратить отопительный сезон, приняв соответствующее решение на общедомовых собраниях. Решение должны поддержать не менее 75% жителей, а затем протокол собрания необходимо направить в теплоснабжающие организации — КП "Киевтеплоэнерго" или другие. Если сразу на собрании не удалось собрать всех жителей, то можно принять решение путем письменного анкетирования и также оформить протокол и отослать его поставителю услуг.  

"Самое главное — прийти к консенсусу с большинством соседей. Если люди считают, что готовы отключить отопление и не платить лишнего, мы такую ​​возможность даем. Инициативная группа в составе не менее трех человек должна инициировать и провести собрание. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 75% жителей (считается по площади квартир). Если сразу всех соседей не удалось собрать на сборы, механизм письменной доработки — вы обходите соседей, знакомых с сутью вопроса и предлагаете поддержать такой шаг. Протокол необходимо направить в теплоснабжающие организации", — пояснил Петр Пантелеев.

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Он также подчеркнул, что коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" также стремится экономить ресурсы и постепенно осуществляет термомодернизации сетей и оборудования, чтобы не повышать тарифы для потребителей.

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Отметим, что согласно нормам действующего законодательства, орган местной власти может принять решение о прекращении отопительного сезона, когда среднесуточная температура поднимется до +8 градусов по Цельсию в течение трех суток подряд.

Несмотря на все заверения горвластей о снижении всевозможных тарифов на коммунальные услуги, в платежках киевлян всегда появляются новые начисления. Например, в 2020 году Киеве повысят тариф на холодную воду. Согласно предварительным расчетам, он должен вырасти на 10,4% и составит 22,99 грн.

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