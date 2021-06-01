В КГГА рассказали, как оформить строительный паспорт через "Дію"

Заявку на получение строительного паспорта недавно стало возможно подать онлайн в приложении "Дія". Как отмечают в Киевгорадминистрации, новая функция доступна для лиц, зарегистрированных в приложении и имеющих электронную подпись.

Как отметил заместитель директора департамента градостроительства и архитектуры Юрий Таций, для подачи заявления нужно заполнить онлайн-форму, приобщив к ней:

- документ, подтверждающий право собственности или договор суперфиция;

- эскизные намерения застройки;

- проект строительства (при наличии).

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Если же у участка есть совладелец, необходимо также его удостоверенное согласие на строительство. При этом он получит уведомление о подписании заявления.

Заполненная форма будет автоматически сформирована в заявление и (в случае Киева) направлена вместе с документами ​​в департамент градостроительства и архитектуры КГГА.

В то же время остается возможность подать документы и заявление на получение стройпаспорта и физически — через Центр предоставления административных услуг.

Чиновник также обратил внимание, что в "Дії" появился еще ряд электронных услуг в сфере строительства, в частности регистрация декларации о готовности объекта класса последствий СС1 к эксплуатации; получение разрешения на строительные работы и сертификата о принятии в эксплуатацию объектов классов последствий СС2, СС3; а также подача заявления об отмене документов о начале подготовительных или строительных работ.

Напомним, что среди введенных в конце мая услуг в "Дії" — смена места регистрации, регистрация физлиц-предпринимателей, уплата административных сборов, подача заявлений на замену водительских прав и сервис "Дія.Підпис".