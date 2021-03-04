Недвижимость 4 часа назад

В Киеве начали разработку проекта реконструкции устаревшего жилья

Проектом занимаются специалисты КГГА и ЧП "Институт урбанистики"

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В Киеве начали разработку проекта комплексной реконструкции устаревшего жилья. Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА), проектные работы включают опытно-аналитические мероприятия и определения границ территорий для реновации.

В горгосадминистрации отмечают, что этим проектом занимаются специалисты КГГА и ЧП "Институт урбанистики".

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"Первые два этапа проекта уже готовы. В них мы определили основные шаги, необходимые для начала реализации программы реконструкции устаревшего жилья", — заявил замглавы КГГА Вячеслав Непоп.

По его словам, проведена исследовательско-аналитическая работа: анализ нормативной базы, международного опыта, выбор оптимальных механизмов финансирования, права и обязанности жителей жилья, вопросы оформления прав собственности. Далее планируется инвентаризация ветхого жилья в столице.

Особое внимание уделено также правам и обязанностям жителей домов, которые подлежат реконструкции, и урегулированию вопросам оформления прав собственности на него.

"На следующем этапе мы планируем инвентаризацию устаревшего жилья. Это позволит четко определить границы территорий комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилищного фонда в соответствии с градостроительной документацией, действующей и проектной", — рассказал Непоп.

Следующими шагами создания Программы станет характеристика кварталов в определенных пределах, планирование очередности реализации проектов и утверждение способов осуществления реконструкции.

После этого проект Программы будет вынесен на рассмотрение Киевского городского совета.

Напомним, в мае 2019 года Кабинет министров Украины разработал законопроект "О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда".

Источник фото: Depositphotos.

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