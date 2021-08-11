Транспорт 30 минут назад

В Киеве досрочно восстанавливают движение скоростного трамвая на Борщаговку

В то же время станция у Индустриального моста пока работать не будет

Фото: КГГА Фото: КГГА
Фото: КГГА

Движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная" на жилмассив Борщаговка будет возобновлено уже с 12 августа. Об этом сообщает коммунальное предприятие "Киевпастранс".

Маршруты остаются неизменными: №1 будет следовать до Михайловской Борщаговки, а №3 — до станции "Ромена Роллана" (разворот через станцию "Кольцевая дорога", как известно, производится без высадки пассажиров из-за строительства торгового центра).

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В свою очередь движение временных автобусных маршрутов №№1-Т, 3-Т, а также трамваев маршрута №2 закрывается. Автобусы будут возвращены на свои постоянные маршруты, которые они обслуживали.

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При этом вместо трамвая №2 будет работать автобус №2-Т по тому же маршруту — "Михайловская Борщаговка — Кольцевая дорога".

В то же время в связи с проведением капитального ремонта трамваи будут проходить станцию ​​"Индустриальную" транзитом, без остановки для посадки и высадки пассажиров.

Напомним, что движение скоростного трамвая закрывали из-за капремонта улицы Борщаговской со 2 июня, его собирались возобновить 15 августа.

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