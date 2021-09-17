В Киеве инспекторы начали "штурмовать" маршрутки (ФОТО)

Сегодня, 17 сентября, в Киеве начали свою работу инспекторы Коммунальной службы перевозок, которые будут контролировать соблюдение новых стандартов пассажирских перевозок на маршрутах города.

Об этом заявил замглавы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Константин Усов, сообщает пресс-служба КГГА.

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По словам Усова, инспекторы будут проверять температурный режим в салонах, наличие необходимых документов у водителей, отсутствие шумового и визуального загрязнения внутри автобуса, наличие унифицированного информационного плаката с портретом и данными о водителе, техническое состояние транспорта, чистоту и наличие формы у водителя.

Чиновник отметил, что для фиксации нарушений к униформе инспекторов будут прикреплены нагрудные камеры.

Помимо этого, он напомнил сотрудникам инспекции о сотрудничестве с организованными преступными группировками, связанными с маршрутными перевозками.

"Один состав Коммунальной службы перевозок мы уже в полном составе уволили. Если будет нужно, уволим и следующий", — отметил он.

Инспекторы будут проверять:

– температурный режим в салонах

– наличие всех необходимых документов у водителей

– отсутствие шумового и визуального загрязнения внутри автобуса

– наличие унифицированного информационного плаката с портретом и данными водителя

– техническое состояние транспортного средства

– обеспечение чистоты в автобусах

– наличие форменной одежды у водителей

– приспособленность автобуса для перевозки лиц с инвалидностью

– многое другое.

Ранее сообщалось, что власти Киева намерены заставить городских перевозчиков включать кондиционер в маршрутках, а также убрать музыку и плакаты из салонов.

Напомним, за время карантина киевские частные перевозчики неоднократно требовали увеличения цены проезда, поскольку из-за ограничений по перемещению граждан им приходилось работать в убыток.

В мае представители коммунальных перевозчиков, Киевского метрополитена и "Киевпастранса", обратились к городской власти с просьбой поднять стоимость проезда в метро до 20 грн и до 25 грн — в наземном коммунальном транспорте.

После этого мэр Киева заявил, что, по его данным, реальная стоимость проезда на данный момент составляет 15 грн.