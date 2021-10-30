Транспорт 40 минут назад

В Киеве из-за футбола перекроют несколько станций метро

Эта мера применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций

Фото: "Киевский метрополитен" Фото: "Киевский метрополитен"
Фото: "Киевский метрополитен"

Сегодня, 30 октября, в Киеве возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации КГГА со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".

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По информации КГГА, это связано из-за проведения на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 17.00) между командами "Шахтер" (Донецк) и "Десна" (Чернигов).

Так, перед началом игры возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход.

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После завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

В КГГА подчеркнули, что эта мера применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Напомним, в ночь с 19 на 20 октября в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Шахтер" (Донецк) и "Реал" (Мадрид) работа метро и наземного транспорта в Киеве была продлена на один час.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров выделил 100 млн грн на пересмотр и корректировку проектной документации развития новых линий и участков КП "Киевский метрополитен".

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