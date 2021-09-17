В Киеве из-за футбольного матча перекроют станции метро

18 сентября из-за проведения на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Александрия" (Александрия), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

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По информации коммунального предприятия, перед началом игры возможно ограничение (закрытие) на станции "Олимпийская" на вход. А после завершения не исключено ограничение или закрытие на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций", — говорится в сообщении.

В киевском метрополитене добавили, что матч начнется в 19:30.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров выделил 100 млн гривен на пересмотр и корректировку проектной документации развития новых линий и участков КП "Киевский метрополитен".

Напомним, в июле киевский метрополитен получал сообщения о минировании станций "Крещатик", "Золотые ворота", "Дворец спорта" и "Университет".

После проверки станции "Крещатик", "Золотые ворота" и "Дворец спорта" работали в обычном режиме, взрывоопасных предметов на их территории не обнаружили.