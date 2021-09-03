Курьеры Bolt Food бастуют из-за условий работы. В компании уверяют, что условия выгодные

В знак несогласия с изменениями условий труда в Киеве курьеры сервиса доставки еды Bolt Food начали забастовку.

Об этом они сообщили в Телеграмм-канале группы "Авангард", на который подписано более 300 человек. Также в Телеграм-канале Bolt_STRIKE_INFO, где более 80 подписчиков.

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В ходе забастовки курьеры ежедневно после 14:00 выключают приложение платформы, чтобы компания не могла выполнять свои функции из-за нехватки рабочих рук.

"Забастовка началась после снижения выплат почти на 50%. Расходы на транспорт те же, риски те же, а денег вдвое меньше. Это нас возмутило!" — объясняет курьер Артем.

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Забастовкой курьеры хотят добиться:

✅ определение нижнего порога заработка за заказ (коэффициент);

✅ вернуть градацию премирования (бонусы);

✅ поднять вопрос качественного медицинского страхования и регистрации транспорта.

В знак поддержки забастовки курьеры вешают на свои рюкзаки наклейки.

Курьеры сервиса Bolt Food в Киеве начали забастовку. Фото: группа "Авангард"

Для распространения идеи забастовки разгневанные курьеры расклеивают постеры на местах скопления курьеров с призывом участвовать в забастовке.

Курьеры Bolt Food выдвинули требование к компании. Фото: группа "Авангард"

Также по Киеву начали появляться граффити с призывом, чтобы все курьеры поддержали забастовку.

Курьеры недовольны условиями труда, поэтому призывают бастовать. Фото: группа "Авангард"

Курьер Артем объясняет, их работа сложная и опасная.

"Постоянно слышишь о товарищах, которые попали в ДТП, лечатся, их оперируют и т.д. За 7 дней работы по 8-10 часов курьер проезжает более 1000 км по городскому трафику. Каждый день ямы, всегда есть потребность ремонтироваться, заменять некоторые детали. Если пострадаешь сам — должна быть определенная финансовая подушка, чтобы не остаться голодным на время лечения. А сейчас ты работаешь фактически "на сегодня". Доходы уже не покрывают рисков", — отмечает Артем.

Наклейки с призывом присоединиться к забастовке расклеены в местах скопления курьеров. Фото: группа "Авангард"

По его словам, офис не обращает внимания на условия труда курьеров, но без них деятельность компании прекратится.

"Офис уже видит ситуацию, когда в часы пик не хватает курьеров, и приходится закрывать заведение в приложении. Мы должны им напомнить, что в компании по доставке еды именно курьеры доставляют заказ, и без них компания просто не будет существовать", — заявил Артем.

Что говорят в Bolt Food

На запрос Delo.ua в Bolt рассказали, что компания для того, чтобы предоставлять всем клиентам (курьерам, заведениям питания и их пользователям) максимально выгодные условия, применяет методы баланса спроса и предложения. Они предусматривают гибкую систему бонусов для курьеров, систему скидок для привлечения новых клиентов, различные акции и тому подобное.

"Высокая прибыль курьера формируется за счет сочетания базового дохода и бонусов и обеспечивается благодаря наличию достаточного количества заказов. Именно поэтому мы оставляем за собой право комбинировать эти инструменты. В то же время доход курьеров нашей платформы остается стабильно высоким благодаря увеличению количества заказов. В дальнейшем мы планируем продолжать стимулировать рост спроса на услугу Bolt Food, инвестируя в это направление. Такая политика будет экономически выгодной как для компании, так и для курьеров. Компания сможет увеличить базу клиентов, подключить новые рестораны в приложение и улучшить предложение. В свою очередь курьеры смогут получать больше заказов и повышать свою прибыль. Сейчас уровень возможного дохода для курьеров на платформе Bolt Food является самым высоким на рынке Украины", — говорит региональный менеджер компании Игорь Шрамко.

Напомним, что представители компаний Bolt, TicketsBox, Foodex24 и Solvd. Inc. публично рассказали о провалах в их бизнесе, которые они смогли преобразовать в успех.