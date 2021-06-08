В Киеве может появиться новый микрорайон

На заброшенной территории бывшего тепличного хозяйства, в районе улицы Юрия Кондратюка в Оболонском районе Киева может появиться новый жилой микрорайон.

Об этом в комментариях "Апострофу" сообщила разработчик детального плана территории (ДПТ) Минского массива, архитектор Елена Збаратская.

"Детальным планом территории предусмотрено строительство детских садов, общеобразовательной школы со стадионом и классами профессионального образования, комплекса социально-бытового обслуживания населения, амбулатории семейных врачей. Предусмотренные объекты инфраструктуры удовлетворят все потребности нового микрорайона. Также запланировано строительство новой транспортной развязки, инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения и канализации", — прокомментировала архитектор Елена Збаратская.

Она добавила, что ДПТ предусматривает в микрорайоне обустройство парка площадью более 30 га.

В марте 2021 года комиссия Киевсовета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений уже поддержала проект решения по детальному плану территории (ДПТ) Минского массива. Теперь план должны утвердить на сессии Киевсовета общим голосованием.

СПРАВКА

Детальный план территории Минского массива предусматривает строительство нового микрорайона, 3 новых детских садиков, комплекса общеобразовательных учреждений с учреждением профессионального образования на 1500 учеников, амбулатории семейных врачей, комплекса социально-бытового обслуживания, создание и обустройство буферного парка площадью 31,67 га.