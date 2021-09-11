Транспорт 2 часа назад

В Киеве на Броварском проспекте с 11 сентября ограничат движение транспорта (КАРТА)

Движение частично перекроют из-за проведения ремонтных работ

Фото: Medium Фото: Medium
Фото: Medium

В Киеве с 20:00 11 сентября до 30 сентября на Броварском проспекте ограничат движение транспорта из-за проведения ремонтных работ (средний ремонт).

Как сообщает пресс-служба КК "Укравтодор", дорожное покрытие будут заменять на участке от Черниговской площади до станции метро "Лесная".

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В частности, в ночь на 12 сентября на этом участке будут снимать старое дорожное покрытие.

В "Укравтодоре" подчеркнули, что коммунальные службы будут работать в направлении выезда из города.

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Во время ремонта движение будет частично ограничено, подчеркнули в коммунальной корпорации.

Ранее сообщалось, что с 21:00 24 августа до 1 октября частично ограничат движение транспорта на Южном мосту. 

В "Укравтодоре" заявили, что на мосту будут менять деформационные швы. 

Параллельно будут ремонтировать асфальтовое покрытие на мосту и заменят гидроизоляцию. Работы будут проводиться в направлении Правого берега. 

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