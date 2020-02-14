В Киеве на месте завода планируют построить несколько многоэтажек

На месте "Киевского электротранспортного завода", который возле метро "Лыбидская" в Киеве, планируют построить 9 жилых многоэтажек с паркингом, многофункциональным комплексом и школой на 990 мест. Об этом сообщают Наші гроші.

"ПАО "Киевский электротранспортный завод" в феврале зарегистрировал сообщение о начале подготовительных работ по реконструкции зданий по улице Большой Васильковской, 143/2 в Печерском районе Киева.

Отмечается, что указанный участок является промышленной зоной, где строительство жилья в соответствии с Генеральным планом столицы запрещено.

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Однако 19 декабря 2019 года Киевсовет утвердил Детальный план территории в районе улиц Большой Васильковской, Академика Филатова, Анри Барбюса, Тверской и бульвара Дружбы народов в Печерском районе Киева, которым разрешил строительство жилья на месте завода.

В решении отмечалось, что в настоящее время данный участок "не используется по назначению как промышленная территория, а также оказывает негативное влияние на прилегающую жилую застройку".

Поэтому депутаты учли "инвестиционные намерения" "Киевского электротранспортного завода", который предложил застроить указанную промзону жильем.

Заказчиком строительства является ОАО "Киевский Электрические завод", а подрядчиком — ООО "Канбуд", соучредителем которого является бывший первый заместитель председателя КГГА Виталия Кличко Игорь Никонов.

Конечным бенефициарным владельцем ПАО "Киевский электротранспортный завод" является Мария Антонова, владелец существенного участия — Роман Дидух.

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Ранее стало известно, что владелец крупнейшего производителя курятины в Украине компании "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк планирует в ближайшее время построить в Украине бульонный завод.