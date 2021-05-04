Транспорт 30 минут назад

В Киеве на проспекте Бандеры ограничат движение транспорта

Ремонтные работы будут осуществляться на участке от станции "Зенит" до улице Оболонского. Они продлятся до конца мая

Проспект Бандеры. Фото: Depositphotos Проспект Бандеры. Фото: Depositphotos
Проспект Бандеры. Фото: Depositphotos

С 00:00 5 до 31 мая в Киеве на проспекте Бандеры будет продолжаться капитальный ремонт, в ходе которого планируют запустить новый этап обновления магистрали.

Как сообщает "Киев оперативный", ремонтные работы будут проходить на участке от станции "Зенит" до улице Оболонского. Они продлятся до конца мая.

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Во время работ будет частично ограничено движение транспорта. Проезд транспорта будет организовано по 2 полосы в каждом направлении.

Ранее сообщалось, что в Киеве с 5 апреля решением столичных властей в Киеве была отменена плата за парковку.

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Ранее сообщалось, что в Киеве после ослабления карантина по коронавирусу парковки для транспорта вновь станут платными.

Напомним, 14 апреля Киевская городская комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение о продлении ужесточенного карантина на две недели, то есть до 30 апреля.

В окружающей столицу Киевской области локдаун впоследствии также продлили до 30 апреля.

Отметим также, что 72% жителей Киева поддержали решение властей столицы ввести усиленный карантин (на момент опроса срок локдауна заявлялся с 5 по 16 апреля).

Источник фото: Depositphotos.

 

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