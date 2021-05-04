В Киеве на проспекте Бандеры ограничат движение транспорта

С 00:00 5 до 31 мая в Киеве на проспекте Бандеры будет продолжаться капитальный ремонт, в ходе которого планируют запустить новый этап обновления магистрали.

Как сообщает "Киев оперативный", ремонтные работы будут проходить на участке от станции "Зенит" до улице Оболонского. Они продлятся до конца мая.

Во время работ будет частично ограничено движение транспорта. Проезд транспорта будет организовано по 2 полосы в каждом направлении.

Ранее сообщалось, что в Киеве с 5 апреля решением столичных властей в Киеве была отменена плата за парковку.

Читайте также: В Киеве запустили пилотный проект по автофиксации нарушений правил парковки (ФОТО)

Ранее сообщалось, что в Киеве после ослабления карантина по коронавирусу парковки для транспорта вновь станут платными.

Напомним, 14 апреля Киевская городская комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение о продлении ужесточенного карантина на две недели, то есть до 30 апреля.

В окружающей столицу Киевской области локдаун впоследствии также продлили до 30 апреля.

Отметим также, что 72% жителей Киева поддержали решение властей столицы ввести усиленный карантин (на момент опроса срок локдауна заявлялся с 5 по 16 апреля).

Источник фото: Depositphotos.