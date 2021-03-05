Транспорт 1 час назад

В Киеве на станции метро "Почайная" три дня не будет работать вестибюль

Вестибюль закроют из-за установки новых турникетов

Фото: Facebook/КГГА Фото: Facebook/КГГА
Фото: Facebook/КГГА

С 21:00 5 марта по 5:29 9 марта на станции метро "Почайна" (в направлении станции "Оболонь") не будет работать вестибюль №1.

Как сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен", в течение этого времени будет проведена замена турникетов на современные.

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Они принимают все электронные способы оплаты проезда: qr-билет, Kyiv Smart Card, карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку.

В Киевском метрополитене напоминают, что на сегодняшний день новые турникеты уже установлены и работают на станциях "Площадь Льва Толстого", "Сырец", "Героев Днепра", "Харьковская", "Контрактовая площадь".

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Напомним, 17 декабря 2019 года коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" подписало договор на закупку турникетов для прохода пассажиров со словенской компанией RICO. 

Cогласно документации, фирма построит для киевского метро оборудование автоматического входного контрольного пункта "LOTTol" с комплектующими, оборудованием и софтом для 23 вестибюлей на 15 станциях столичной подземки.

Так, новые турникеты обустроят на таких станциях: "Героев Днепра", "Оболонь", "Почайна", "Т. Шевченко", "Контрактовая площадь", "Площадь Льва Толстого", "Лыбидская", на  синей линии метро. "Кловская", "Дворец спорта", "Дружбы народов", "Выдубичи", "Славутич", "Осокорки", "Позняки" и "Харьковская" — на зеленой.

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