В Киеве открывается PMHUB — холл с панорамной террасой и крышей для мероприятий (ФОТО)

Новое киевское ивент-пространство PMHUB нацелено на мероприятия для бизнеса, IT, Gaming & Entertainment отраслей.

Здесь будут проходить экспертные конференции, хакатоны, бизнес-завтраки, панельные дискуссии, вебинары и даже развлекательные IT-стендапы. Кроме этого, в хаб можно будет прийти и бесплатно поработать между ивентами — локация станет свободным пространством для встречи креативных людей города.

Миссия проекта — сформировать идейное комьюнити вокруг сферы инноваций Украины.

"Мы видим как сейчас меняются все направления нашей жизни и стараемся идти в ногу. Открывая хаб с уникальным образовательным контентом, мы ставим своей целью создать креативную площадку в центре города, которая станет эпицентром развития высокотехнологичных индустрий", — отмечает Дарья Сема, руководитель проекта.

PMHUB начинает работу с серии онлайн-мероприятий, среди которых — DevOps Fest, Parimatch Tech IT Ring, конференция Technologication и хакатон Hack the Tech. Parimatch Tech уже запланировал ряд мероприятий в партнерстве с PMHUB, и после окончания карантина здесь пройдут конференции и митапы.

"Большое офлайн-открытие запланировано на август 2020 года. На мероприятии соберутся мировые лидеры IT и бизнес отрасли", — резюмирует Оля Сафина, арт-директор PMHUB.

Кроме прочего, PMHUB объявляет конкурс: любая компания может предложить идею своего ивента. Три самых интересных мероприятия, по версии команды PMHUB, можно будет провести бесплатно с 1 июля, если не будет ужесточения карантинных норм. Подать идею на конкурс можно по ссылке.

PMHUB расположен в Киеве по адресу Иоанна Павла II, 5 (ул. Патриса Лумумбы, 5). Локация представляет из себя пространство с основным залом на 850 м2, большой террасой и крышей по 400 м2 с видом на Печерск.

Основной зал предусматривает театральную посадку на 400 человек, которую можно легко адаптировать под формат любого события. Терраса и крыша позволяют не только комфортно зонировать мероприятия, но и создать неповторимую атмосферу уюта и простора в центре города. Вместе с ними площадка может вмещать до 1000 человек.

Кроме этого, PMHUB оснащен панорамным экраном 14 х 4,5 м с возможностью трансляции видео сверхвысокой четкости. Профессиональное звуковое и видеооборудование предоставили Front Pictures и "Лайтек". Одна из "фишек" хаба — возможность проводить панорамные презентации в формате кинотеатра и мероприятия на крыше.

"Система на основе медиасервера Screenberry позволяет работать в различных мультиэкранных режимах, комбинируя проигрывание контента, захват сигнала, онлайн-трансляции и так далее. Два мощных лазерных проектора разрешением 4K создают на широкоформатном экране яркое и четкое изображение для просмотра видео в мельчайших деталях. Экран может служить не только для презентаций и трансляций, но и как фон для вечеринок", — подчеркивает CEO Front Pictures Юрий Костенко.

Расписание ближайших онлайн-ивентов PMHUB:

05-06 июня — DevOps Fest;

03 июля — Parimatch Tech IT Ring;

10 июля — конференция Technologication;

25-26 июля — хакатон Hack the Tech;

7 августа — физическое открытие PMHUB.

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