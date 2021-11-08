В Киеве отменяют 11 рейсов маршруток: какие именно

Киев разрывает договоры еще с четырьмя перевозчиками и убирает с улиц 76 маршруток.

Об этом сообщил заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Константин Усов в Telegram.

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В связи с выявлением фальсификации в Киеве расторгают договоры по 11 маршрутам. Благодаря аудиторской проверке конкурсных документов на перевозку пассажиров стало известно, что некоторые перевозчики получили необоснованное преимущество на маршрутах:

№ 224, 234, 539, 559 — "Союз-Авто";

№ 231 — "Базальт";

№ 421, 581, 155, 516 — "Кийтранс-2005";

№ 517, 402 — "Универсал-Транс".

По его словам, город не будет заключать новые договоры по этим маршрутам ни с коммунальным, ни с частными перевозчиками. Все эти маршруты дублировали существующие коммунальные маршруты и воровали пассажиропоток у "Киевпастранса".

"Мы убираем дублирование в маршрутной сети и пропорционально увеличиваем флот "Киевпастранса" на указанных 11 направлениях", — отметил Усов.

Напомним, ранее департамент транспортной инфраструктуры Киева принял решение разорвать договоры с перевозчиками, обслуживающими 21 маршрут в городе, и убрал с них 170 автобусов.

Ранее сообщалось, что власти Киева намерены заставить городских перевозчиков включать кондиционер в маршрутках, а также убрать музыку и плакаты из салонов.