Транспорт 20 минут назад

В Киеве отменяют 11 рейсов маршруток: какие именно

В Киеве отменят 76 маршруток, поскольку город расторгает договоры с четырьмя перевозчиками из-за фальсификаций

В Киеве отменяют 11 рейсов маршруток В Киеве отменяют 11 рейсов маршруток
В Киеве отменяют 11 рейсов маршруток

Киев разрывает договоры еще с четырьмя перевозчиками и убирает с улиц 76 маршруток.

Об этом сообщил заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Константин Усов в Telegram.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В связи с выявлением фальсификации в Киеве расторгают договоры по 11 маршрутам. Благодаря аудиторской проверке конкурсных документов на перевозку пассажиров стало известно, что некоторые перевозчики получили необоснованное преимущество на маршрутах:

№ 224, 234, 539, 559 — "Союз-Авто";
№ 231 — "Базальт";
№ 421, 581, 155, 516 — "Кийтранс-2005";
№ 517, 402 — "Универсал-Транс".

Читайте также:
Почти втрое дороже: как маршрутки в Киеве требуют по 20 гривен за проезд по городу

По его словам, город не будет заключать новые договоры по этим маршрутам ни с коммунальным, ни с частными перевозчиками. Все эти маршруты дублировали существующие коммунальные маршруты и воровали пассажиропоток у "Киевпастранса".

"Мы убираем дублирование в маршрутной сети и пропорционально увеличиваем флот "Киевпастранса" на указанных 11 направлениях", — отметил Усов.

Напомним, ранее департамент транспортной инфраструктуры Киева принял решение разорвать договоры с перевозчиками, обслуживающими 21 маршрут в городе, и убрал с них 170 автобусов. 

Ранее сообщалось, что власти Киева намерены заставить городских перевозчиков включать кондиционер в маршрутках, а также убрать музыку и плакаты из салонов.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Чиновник КГГА "простил" коммерсантам субсидии на 2 млн грн
Чиновник КГГА "простил" коммерсантам субсидии на 2 млн грн
В Киеве переименовали 12 улиц и переулков: список изменений
В Киеве переименовали 12 улиц и переулков: список изменений
Кличко решил уволить своего зама, увидев, что происходит с Подольским мостом
Кличко решил уволить своего зама, увидев, что происходит с Подольским мостом
Загрузка...
Новое видео
Family production: как киевская семья снимает рекламу для Diesel и Saint Laurent и получает Каннских львов

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Украине появился грузинский конкурент Kasta и Rozetka

  3. Украинская команда NaVi выиграла крупнейший турнир по CS:GO: призовые — $1 млн

  4. Украинские туристы застряли в Турции из-за смерти соотечественника

  5. Невакцинированных украинцев с сегодняшнего дня отстранят от работы: кого коснется

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...