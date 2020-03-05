Транспорт 1 час назад

В Киеве почти на три месяца перекроют одну из центральных улиц

Ремонтные работы продлятся до конца мая, но по возможности движение восстановят ранее

В Киеве почти на три месяца перекроют одну из центральных улиц В Киеве почти на три месяца перекроют одну из центральных улиц
Фото: Информатор Киев

С 7 марта по 31 мая в Киеве на части улицы Пушкинской в связи с капитальным ремонтом будет перекрыто движение.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По информации КГГА, жители улицы Пушкинской, спецтранспорт и автомобили, используемые для обслуживания, смогут заезжать в ремонтную зону.

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Объехать перекрытый участок можно по маршрутам:

– улица Льва Толстого — улица Владимирская — бульвар Тараса Шевченко — улица Пушкинская;

– улица Васильковская — улица Крещатик — улица Богдана Хмельницкого — улица Пушкинская.

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Работы продлятся до конца мая, но по возможности движение восстановят ранее.

Напомним, с 13 до 20 ноября из-за ремонтных работ на участке улицы Владимирской было ограничено движение транспорта от станции метро "Золотые ворота" до Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко.

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