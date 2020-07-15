В Киеве пройдет бизнес-встреча для ритейлеров и поставщиков FoodMaster&PrivateLabel-2020

В Киеве 24 июля 2020 года пройдет одиннадцатая ежегодная международная конференция FoodMaster&PrivateLabel-2020: "Синергия поставщиков и ритейлеров в борьбе за доходность бизнеса и лояльность нового покупателя". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Встреча соберёт более 300 топ-менеджеров, ключевых специалистов розничных сетей и компаний-поставщиков.

В этом году мероприятие пройдет в двух форматах: офлайн и онлайн. Желающие могут посетить конференцию в РК "Ультрамарин" на улице Василия Липковского, 1А в Киеве — встречу проведут с учетом всех рекомендаций Минздрава. Другие же могут посмотреть онлайн-трансляцию конференции.

Организатором и инициатором важного события ритейл-индустрии Украины выступает TradeMasterGroup. Партнерами конференции станут СолоМия, Спілка Автоматизаторів Бізнесу, YouCoach, Trevi, ООО Житомирский картонный комбинат, Киевский картонно-бумажный комбинат и Sterilox.

Участники конференции смогут:

• обменяться с другими поставщиками и ритейлерами положительным опытом сотрудничества;

• узнать свежую аналитику рынка продуктов питания, тренды в категориях;

• на основе докладов экспертов отрасли проанализировать деятельность своей компании, чтобы идти в "ногу" с рынком;

• получить новые идеи и инсайды, которые сможете применить на практике в своей компании;

• провести переговоры и заключить договора о сотрудничестве в одном месте более чем с 50 потенциальными партнерами;

• в полной мере обменяться опытом с коллегами, познакомиться с новыми клиентами, а также обсудить дальнейшее сотрудничество с уже существующими партнёрами;

• узнать успешные стратегии покрытия территорий поставщиками;

• улучшить коммуникации и выстроить конструктивный диалог с ритейлерами и дистрибуторами о сотрудничестве;

• познакомиться с кейсами зарубежных спикеров и опытом формирования ассортиментного портфеля;

• принять участие в мини-выставке новинок производителей, а также с решениями для оптимизации бизнеса ритейлеров и поставщиков;

• представить свою компанию и новинки продукции в Галерее новинок.

Бизнес-встреча пройдет в трех залах, где выступят отдельные спикеры с разными темами.

Зал 1. Food master

• Sterilox-революция в натуральной дезинфекции. Елена Попляс, директор ТОВ "Амлак Стерилокс Украина".

• Потребитель в новой реальности: закупки, e-commerce, экономия. Марина Костромина, Account Director Kantar в Украине.

• Что у вас болит? Программы лояльности, которые решают задачи ритейлера. Изменение покупательского поведения в кейсах. Карина Черникова, генеральный директор Brandloyalty (Россия, Казахстан, Белорусь). Более 10 лет опыта директора по маркетингу ритейлеров-гигантов: "Магнит", X5 Retail Group, "Техносила", BrandLoyalty. Разрабатывает и реализует решения в лояльности, позволяющие лидирующим мировым розничным сетям изменить поведение покупателей.

• Перераспределение рынка — Новые игроки — Новые возможности. Евгений Разуваев, маркетинг-директор Snack Production. Основным достижением является успешный запуск на международный рынок шести абсолютно новых брендов, один из которых стал лидером рынка всего за 10 месяцев с момента появления идеи, а еще два в течение трех месяцев с момента старта производства стали номером 2 и 3 в своих категориях.

• Ценовое моделирование или как управлять маржой. Елена Воробьева (Online), международный эксперт по категорийному менеджменту с более 19-ти летним опытом работы в ритейле в крупных федеральных сетях (в том числе опыт стартап-проектов). Эксперт расскажет:

- как важно сбалансировать категорию по ценовым сегментам и ценовым корзинам для того, чтобы сформировать в глазах покупателя имидж недорогого магазина, и при этом суметь выполнить план по марже;

- покажет математическую зависимость как глубина скидки влияет на валовый доход категории;

- познакомит с методами деления на ценовые сегменты, а также алгоритмом распределения товара по ценовым корзинам и формулой назначения цены с учетом цен конкурентов и коэффициента лидерства;

- на примерах из практики покажет, как правильно выстроить ценовую модель категории/категорий с учетом ограничений по глубине скидки, количеству товаров, участвующих в промо, частоты акций таким образом, чтобы можно было моделировать ситуацию по году и выходить на нужный уровень маржи, сохраняя имидж ценового лидера.

• FOOD TECH Технологии. Перспективы трансформации культуры потребления. Евгений Нетреба, коммерческий директор сервиса доставки продуктов из гипермаркетов Zakaz.ua. Он расскажет:

- как развивается продуктовый e-commerce последние 10 лет;

- чего хочет потребитель от сервисов, которые работают в сфере продуктового e-commerce;

- может ли онлайн-бизнес FMCG влиять на культуру покупок самостоятельно

• FMCG 2020: переход к новой (не)нормальности. Марина Забарило, коммерческий директор Consumer Panel & Services Ukraine GfK.

• Как сделать потребителя счастливым: синергия ритейлера и производителя. Алексей Коваленко, управляющий акционер и создатель бренда "ЕПІКУР" — куриного мяса, выращенного без антибиотиков и стимуляторов роста.

• New mind — green mind. Сергей Рудковский, первый заместитель генерального директора "Житомирский картонный комбинат".

• Традиционный бизнес в нетрадиционных условиях. Наталья Никитенко, managing director ООО СП "СОЛОМИЯ" расскажет о:

- гибкости, залоге выносливости, перестройке бизнес процессов и безопасности производства;

- как ТМ "BATIK" покоряет on-line пространство и его вызовах;

- персонале, как единственном стабильном факторе и опыте "Соломии" на карантине.

• Как ERP система может помочь бизнесу адаптироваться к новой реальности. Ольга Тугаева, руководитель отдела бизнес-анализа компании "ЯНВАРЬ∙UA". Практик комплексных внедрений систем автоматизации, специализируется на анализе и моделировании бизнес-процессов и подборе оптимальных программных решений для их реализации. Принимала участие в 34 проектах, таких как Aroma Kava, МТІ, EVA, VARUS, Premier FOOD, "Конті".

Зал 2. Private label

• Мониторинг показателей безопасности в СТМ. Людмила Головина, независимый консультант, опыт работы: начальник отдела качества "Новус украина", владелец бизнеса в HACCP-Food Safety & Hygiene, менеджер отдела управления качеством в компании METRO Cash & Carry Ukraine, менеджер отдела обеспечения качества в Real (hypermarket), МсDonald's, научный сотрудник в компании НИИ Экогигиены и Токсикологии МЗ Украины имени Медведя. Она поднимет такие вопросы:

- кто несет ответственность за качество и безопасность продукции СТМ;

- каковы требования законодательства Украины, основные документы;

- организация контроля продукции СТМ со стороны заказчика.

• Опыт входа в международные сети с проектом СТМ. Алгоритм действий и необходимая формализация. Леся Иванченко, заместитель генерального директора по торговле и маркетингу научно-производственной компании ООО "Супермаш". Компания производит 45 миллионов штук косметических товаров в год. На производстве внедрены международные стандарты системы управления качества. Партнёры компании "Ашан", Watsons, "ЕВА", "Эпицентр", "Простор", "Новая линия", "Розетка". Компания экспортирует продукцию в Грузию, Узбекистан, Литву, Латвию, Молдову, Россию, Беларусь, Ирак(Багдад), КНДР, Турция. Темы спикера:

- разработка стратегии продаж компании на внутреннем и экспортных рынках;

- планирование и бюджетирование продаж на основе методов анализа и оценки эффективности финансовых рынков, расчет и минимизация финансовых рисков, бюджетирование;

- контроль выполнения плановых показателей компании, корректировка;

- разработка новых товаров и стратегия продвижения действующих марок и услуг;

- риски на этапе тендера для производителя (финансовые показатели входа в проект, скорость оборачиваемости капиталовложений, законодательные требования к продукции, маркировке, сертификации товара на территории проведения тендера);

- коучинг персонала заказчика в специфике выпуска продукции СТМ (материалы, сырье, сроки прихода и изготовления, возможности закупки специального сырья под проект, партийности печати и тайминги работ с учетом экспортно — импортных операций);

- сопровождение продажи продукции СТМ на зарубежных рынках, рекламации покупателей или как различить истинную жалобу от потребительского терроризма. Риски производителя и заказчика.

• Окно возможностей для СТМ: готовые решения для отельно-ресторанного бизнеса. Марина Добычина, менеджер департамента коммерческого развития клиентов отельно-ресторанного бизнеса, "МЕТРО Кеш энд Кери Украина".

• Упаковка, которая продает: преимущества RRP/SRP упаковки для производителей и торговых сетей в Украине. Ребро Андрей Владимирович, заместитель директора завода гофротары, Киевский картонно-бумажный комбинат. Она расскажет:

- что такое RRP/SRP упаковка: виды, задачи, эффективность;

- преимущества RRP/SRP упаковки для производителей (в том числе Private Label);

- преимущества RRP/SRP упаковки для торговых сетей;

- тенденции украинского рынка по развитию применения RRP/SRP упаковки;

- какие решения для украинского бизнеса предлагает ККБК.

Зал 3. Catman

• Экологичность взаимоотношений ритейла с поставщиков при совместном управлении категорией. Александра Нямина, независимый консультант по работе с федеральными и локальными сетями, оптимизации закупочной деятельности, разработки, вывода на рынок и продвижения нового товара, повышения эффективности существующего товара. Опыт работы: исполнительный директор "Ашан", Москва. Директор по проектам, клиентам и сервисам (проектная работа) Галамарт, Москва. Категорийный директор (непродовольственные и сопутствующие товары) Перекресток, "Х5 Ритейл Групп", Москва.

• Автоматизация категорийного менеджмента. Наталия Танцура, начальник отдела не топливных продаж, сеть АЗС "КЛО".

• Влияние визуального мерчендайзинга на выбор площадки для покупки или лайфхаки в форматировании. Елена Курган, специалист в сфере нейромаркетинга и мерчендазинга. Опыт работы около 15 лет в ритейле. Работала и вела проекты как внешний консультант в таких сетях: "Варус", "Баскет" , "КЛАСС", "33М2", "РЕИНФОРД" , "ХОМСТЕР" , "ДОМ ПОСУДЫ", "ДЕМАРТ", "Факультет-фарм". За время работы переформатировано и открыто больше 350 торговых точек , а также отформатировано около 10 ТРК. Управление мерчендайзингом с ассортиментной матрицей от 5000 до 35000 СКЮ.

• Модели КМ для мультиканального ритейла. Ксения Литвин, руководитель департамента централизации заказов, ООО "Эпицентр К". Профессиональный опыт: руководитель отдела управления товарными запасами сети магазинов "Велика Кишеня", руководитель службы товарной и складской логистики сети "ЭКО маркет".

Также в рамках мероприятия участников ждут:

• Столы переговоров в формате "Сеть — поставщик". Это уникальная возможность прямых переговоров. В столах переговоров TradeMasterGroup за 11 лет приняли участие более 5000 поставщиков Украины и Зарубежья (Россия, Молдова, Беларусь, Казахстан, Польша, Грузия);

• вручение национальных премий для ритейлеров Retail in-Ukraine 2020 и для производителей Made-in-Ukraine 2020;

• галерея новинок и выставка поставщиков решений и услуг для ритейла. Каждый участник — производитель сможет подать образцы лучших проектов для представления на полках галереи. Среди участников свою продукцию представят: АМБ Карпати, КФ Меркурий, Волди, Герчак, м'ясокомбінат "Ювілейний", Тис Маркет, Изивендинг, Бель Шостка Україна, Карраро, Соломия, Житомирский картонный комбинат, Галафрут, Фаер Трейд, "Терра", "Житомирские ласощи", "Беглов", "РДД", "Уманьпиво", ТД "Гурмандиз", "АПП Трейд", ФГ "Тетяна 2011".

Участие в конференции уже подтвердили "ЭКО маркет", "Вересень Плюс", "Чудо Маркет", "Велика Кишеня", NOVUS, "Метро Кеш энд Кери Украина", WOG, "КЛО", VARUS, "Маркетопт", "Фуршет", "Апельмон", "Украиночка", "Параллель", "РОСТ", max market, "Бадьорий", "Эконом", "Червоний маркет".

Зарегистрироваться на событие можно по ссылке, для подписчиков действует скидка в 10% по коду: SY — 01. Кроме того, каждый зарегистрированный на встречу FoodMaster&PrivateLabel-2020, получит возможность участвовать в конференции "CatManMaster-2020: Практики внедрения категорийного менеджмента", которая будет проходить параллельно во втором зале. Отметим, что третий зал Privat Label в рамках конференции посвящен собственным торговым маркам.