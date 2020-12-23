В Киеве пройдет форум для трейд-маркетологов Big Trade-Marketing Show 2020 "Во все тяжкие"

В Киеве 5 февраля 2021 года пройдет ежегодное событие для украинских трейд-маркетологов — Big Trade-Marketing Show 2020 с темой "Во все тяжкие". Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Пятый год подряд на одной площадке TradeMasterGroup в двух форматах — онлайн и офлайн — соберутся 200 ТОП-маркетологов, руководителей маркетинга и продаж, трейд-маркетинга, бренд-менеджмента, руководителей программ лояльности ритейлеров и поставщиков, мерчандайзинговые агентства, IT-решения для увеличения продаж в ритейле и поставщики оборудования.

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В этот раз темой конференции станет "Во все тяжкие" — по словам организаторов, слоган воплощает всеобщее настроение, с которым приходилось работать трейд-маркетологам в 2020 году. Зарегистрироваться на мероприятии можно по ссылке.

Участники события узнают:

• Какие методы продвижения товаров сейчас работают?

• Как изменился покупательский путь?

• Стоит ли подключать онлайн-продажи? При каких условиях? Если стоит, то как? Как перейти FMCG в e-commerce?

• Как повысить эффективность акции через диджитл?

• Что хотят покупатели от брендов в период кризиса?

• Какие темы во время карантина были наиболее удачно использованы поставщиками и ритейлерами?

• Какую стратегию работы с сетями выбрать?

• Как адаптировать рекламное сообщение под новые условия?

• Вывод нового продукта в условиях тряски. Строим финансовую модель. Составляем план акций.

• Какие изменения необходимы ритейлерам во взаимодействии с поставщиками и покупателями?

• Что изменилось в программах лояльности? Где лояльность заканчивается?

• Как добавить новые каналы сбыта и только выиграть от этого?

• Способен ли, дизайн торгового пространства повысить лояльность покупателей или нужно дождаться "лучших времен"?

• Мастер-классы топ-спикеров Украины и Европы.

"На мероприятии вы получите высокую концентрацию практических знаний, ведь каждый докладчик представит свое выступление не в виде презентации, а в формате мини-тренинга. Ни один вопрос не останется без ответа, мы позаботимся об этом. Весь контент несет исключительно практическую ценность, без философских рассуждений", — обещают организаторы.

Также в рамках события пройдут спецпроекты:

• Выставка товаров;

• Всеукраинский Merchandising Battle;

• Онлайн-полка европейских новинок.

Спикерами на мероприятии выступят:

1) Татьяна Скоробагатова (Бельгия), продюсер Big Trade-Marketing Show, руководитель маркетинга с 16 летним опытом в ритейле и FMCG, с темой: "Как добавить новые каналы сбыта и только выиграть от этого".

2) Марина Забарило, коммерческий директор Consumer Panel&Services Ukraine GfK выступит с темой: "Что хотят покупатели от брендов в период кризиса?

3) Юлия Вырва, комерческий директор, Premier FOOD (Mr.Grill) c темой: "Стоит ли подключать онлайн продажи? При каких условиях? Если стоит, то как? Как перейти FMCG e-commerce? Как подключить маркет-плейсы?"

4) Андрей Боровский, руководитель маркетинга строительных смесей "Хенкель Баутехник Украина" представит тему "Как повысить эффективность акций через digital?"

5) Вознесенская Марина, директор по маркетингу ООО "Киевфарм" сеть аптек "Будьте здорові", "Еко-аптека", "Економ-І-я" c темой: "Клиентоориентированная стратегия в период социальной турбулентности".

Среди постоянных участников: Кормотех, Бондюель, Мономах, IMMER Укрпластик, Сантаун-Украина, Kantar TNS, EVA, Корпорация Биосфера, Компания Май Украина, Червоний маркет, Новые Продукты, Сушия, МОРЕ ПИВА, Медмаркет Аптека24, Арикол, Ашан Украина, Food Court Servicе, Карлсберг Украина, Баядера Холдинг, СТВ ГРУП, Ензим, Львовхолод, Алло, СП Юкойл, МедиКо, Johnson & Johnson, ТД Молочная Слобода, Камис-Приправы, БАДМ, ДМК Таврия, Нестле Украина.

Напомним на прошлогодней конференции Big Trade-Marketing Show-2020 состоялся первый Всеукраинский Merchandising Battle. В соревновании приняли участие лучшие мерчендайзинговые и рекламные агентства, которые работают с выкладкой и продвижением товаров в современной рознице: Компания "Мерчендайзинг-Про", ТОВ СП "Соломия" и Store Food Disribution LTD.

В номинации "Лучшее отображение заданной концепции" победа досталась ООО "Мерчендайзинг-Про". В номинации "Самая невероятная конструкция" победило ООО СП "Соломия", а в номинации "Притягивающая к взаимодействию" лучшей стала Store Food Disribution LTD.

Событие было отмечено представителями "Книги рекордов Украины", которые зафиксировали сразу несколько достижений: самая большая конструкция из жестяных банок, самая большая конструкция из коробок с чаем, самая большая конструкция из пищевых коробок. Отдельную награду получила компания "Трейд Мастер Групп" в связи с установлением рекорда Украины, как организатор самого масштабного бизнес-мероприятия в сфере трейд-маркетинга.