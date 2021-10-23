В Киеве решили не повышать тарифы на отопление для населения

Киевская городская государственная администрация приняла решение оставить тарифы "Киевтеплоэнерго" для населения в отопительном сезоне 2021/2022 на том же уровне, что и в предыдущем отопительном сезоне. Об этом сообщается на сайте КГГА.

"В отопительном сезоне 2021/2022 годов тарифы на тепло для населения останутся на уровне прошлого года. Стоимость 1 Гкал тепла — 1654,41 грн с НДС. Такой тариф утвержден распоряжением КГГА. При увеличении затрат предприятия из-за роста стоимости газа, тарифы на тепло КП "Киевтеплоэнерго" для категории "население" повышать не будут", — сказано в сообщении.

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При этом отмечается, что Киевский городской совет принял решение об увеличении размера уставного капитала коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" на 2 млрд гривен, для того чтобы стабильно пройти отопительный сезон и не допустить роста тарифов на тепло для населения.

"Решение о неизменности тарифов в отопительном сезоне 2021/2022 было принято городскими властями во исполнение Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепловой энергии и снабжения горячей воды, заключенного 30 сентября текущего года", — сказано в сообщении.

Ранее своим распоряжением от 13 октября КГГА установила тариф для бюджетных организаций на уровне 2 674,56 грн/Гкал для религиозных организаций на уровне 2632,03 грн/Гкал и иных категорий потребителей на уровне 2819 грн/Гкал.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что местные власти до весны не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду. Эту договоренность правительство, "Нафтогаз" и руководители городов закрепили в Меморандуме во время заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

В подписанном документе идет речь о том, чтобы разницу в тарифах на газ мэры украинских городов покрыли из местных бюджетов.

Напомним также, в столице планируют начать массовое подключение жилых домов к теплу с 23 октября. Именно в эти дни синоптики прогнозируют снижение температуры, и это дает основания для подключения всех домов к системам отопления.