В Киеве состоится главная встреча ритейла страны RAU Expo 2020

В НСК "Олимпийский" в Киеве 9-10 сентября 2020 года состоится IV крупнейшая специализированная выставка индустрии ритейла и девелопмента в Украине — RAU Expo 2020. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Там отметили, что в рамках события также пройдет IV торжественная церемония награждения лучших компаний сферы розничной торговли, e-commerce и торговой недвижимости Украины RAU Awards 2020.

Участников RAU Expo ждут: 2 дня выставки, 3 выставочных зала, более 90 компаний-экспонентов, 500+ компаний-участников, 80+ топ-спикеров — первые лица и топ-менеджмент ритейла и девелопмента, презентации кейсов, новых объектов торговой недвижимости и панельные дискуссии.

А также встречи с представителями ведущих компаний рынка, networking в бизнес- и VIP-зонах, общение с иностранными ритейлерами, ещё не представленными на украинском рынке, и мобильное приложение для активной коммуникации между собой.

Организатором мероприятия RAU Expo 2020 выступила Ассоциация ритейлеров Украины.

Среди первых спикеров встречи будут руководители испанской Ассоциации ритейлеров (AER), компаний LC Waikiki, Эпицентр К, New Balance Ukraine, Arricano и других. В частности:

• Лауреано Туриенцо, президент Испанской Ассоциации ритейлеров (AER);

• Анна Чуботина, генеральный директор Arricano Real Estate Plc;

• Дмитрий Покидченко, директор по маркетингу New Balance Ukraine;

• Ирина Шинкаренко, заместитель председателя ООО "Эпицентр К" по корпоративным коммуникациям и связям со СМИ;

• Алексей Гришко, генеральный директор LC Waikiki Ukraine;

• Роман Емец, управляющий директор ТРЦ Dream Town Certified Shopping Center Manager by ICSC;

• Наталья Кравец, коммерческий директор подразделения Property Management Dragon Capital;

• Юрий Лищук, директор по работе с розничными сетями Nielsen Украина, Беларусь (Nielsen Ukraine);

• Наталья Кошевая, член Наблюдательного совета COMFY;

• Полина Кошарная, совладелец группы компаний Сузір‎'я (Master Zoo, ТМ Природа);

• Максим Параска, коммерческий директор Moneyveo;

• Александр Савилов, основатель fast-healthy ресторанов Salateira.

В рамках деловой программы RAU Expo 2020 будут обсуждаться следующие темы:

• Антикризисное управление компанией.

• Эффективные инструменты и каналы продаж.

• Достижения и развитие международных ритейлеров в Украине.

• HR-тренды в ритейле.

• Реконцепты и тренды. Как развивается рынок торговой недвижимости Украины.

• WORK-LIFE BALANCE. Синергия бизнеса и личной жизни.

• Мультиканальность. Эффективное взаимодействие.

• Инновационные решения и оптимизация процессов.

• Новые ТРЦ. Перспективы для ритейла.

• New Retail. New Marketing.

• Концепты. Ребрендинг. Результаты трансформаций и новых идей (пилотов).

Среди уже подтвержденных экспонентов выставки: Budhouse Group, торгово-развлекательные центры: Victoria Gardens, Aladdin, Smart Plaza, Piramida, Sky Park, Подоляны, Hollywood, ПортCity, ритейлер MOYO, а также B2B-компании: RDA, Synergy Construction, Moneyveo, Ader Haber, IBS, Consulting for Retail, Fondy, Quantula и другие. Партнерами сессий станут Ader Haber и IDNT.

10 сентября в 19:00 состоится IV торжественная церемония награждения лучших компаний сферы розничной торговли, e-commerce и торговой недвижимости Украины RAU Awards — 2020. Победители будут определены путем голосования участников отрасли, опроса гостей церемонии, а также экспертного совета, сформированного Ассоциацией ритейлеров Украины. Всего — около 30 номинаций.

Все мероприятия, которые пройдут в рамках выставки, будут соответствовать официальным правилам социальной дистанции и гигиены, включая возможность соблюдения минимального расстояния между участниками 1,5 метра. На входе посетителям будут измерять температуру и контролировать наличие защитных масок. Также усилят санитарный и клининговый сервис с использованием дезинфицирующих средств. В павильонах будет использоваться постоянная вентиляция с применением систем очистки воздуха.

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте события. Приобрести билеты можно по ссылке. Стоит отметить, что мероприятие может быть перенесено в связи с карантинными ограничениями.