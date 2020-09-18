В Киеве состоялось самое масштабное мероприятие ритейла этого года — RAU Expo 2020

С 9 по 10 сентября в НСК "Олимпийский" состоялась IV крупнейшая специализированная выставка индустрии ритейла и девелопмента в Украине — RAU Expo 2020.

В программе бизнес-сессий, которые длились в течение двух дней, приняли участие более 80 ТОП-спикеров украинского и зарубежного рынков, а в выставочном холле были представлены более 90 компаний-экспонентов.

Во время первого дня мероприятия выступления экспертов проходили параллельно в трех конференц-залах. В первой сессии эксперты обсуждали тренды, эффективные инструменты и каналы продаж, развитие рынка недвижимости Украины, а также достижения международных ритейлеров в Украине.

Во второй сессии спикеры поделились своим видением HR-трендов в ритейле и остановились на изменениях в законодательстве для ведения бизнеса. При обсуждении темы антикризисного управления компанией Дмитрий Деревицкий, председатель совета директоров "АЛЛО" прокомментировал: "Кризис оказался не таким длительным, как мы ожидали. В начале он сопровождался значительным падением рынка, но, развиваясь по V-образной, мы очень быстро упали и быстро поднялись. Сегодня мы с очень сдержанным оптимизмом смотрим вперед. Практически все бизнесы, которые выжили в это непростое время, уже выработали свой алгоритм работы в новых условиях".

Сессия №3 была построена вокруг темы новой реальности и новых вызовов для украинского и мирового ритейла. Во время панельной дискуссии Дмитрий Борисов, основатель сети ресторанов, отметил: "Еда стала новым черным. (Должна быть во всех ритейлеров, которые собираются задержаться на рынке надолго). Мы, конечно же, как один из мелких, но системных игроков с хорошими результатами, направлены на создание новой посткарантиннои реальности, различных коллабораций, где рождаются гибридные модели ведения бизнеса и взаимодействия с потребителем".

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В свою очередь Наталия Середня, ​​CMO PROSTOR поделилась собственным опытом работы во время активной фазы пандемии COVID-19: "Дрогери и продуктовые сети работали во время карантина. И если в других отраслей было время на отдых, так сказать, локдаун для переосмысления стратегических решений, то у нас по сути его не было. Но в этом есть свои преимущества. Ритейл всегда был динамичный с точки зрения подготовки стратегии. И в это время, когда появился новый опыт, когда все перешли в сценарное планирование, мы начали учиться работать буквально "с колес". И это новый вызов. Но вместе с тем, покупатель однозначно выигрывает. Почему? Потому что это мотивировало задуматься всех о новых решениях, технологиях и сервисах для удобства клиента".

Во время второго дня RAU Expo 2020 прошло две сессии. В первой эксперты обсудили мультиканальность и новые перспективы для ритейла. Во второй — сосредоточились на маркетинге отрасли и обсудили концепты, ребрендинг и результаты уже реализованных трансформаций ТРЦ.

Организатор мероприятия, Оксана Приходько, CEO Ассоциации ритейлеров Украины отметила: "Мы считаем, что сейчас главный конкурент любого бизнеса — это именно COVID-19. Поэтому в соответствии с этим мы формировали наши темы. Мы пытались раскрыть способы быстрой и эффективной трансформации ритейлеров, реализации новых форматов, сочетания онлайн с оффлайн для поддержки бизнеса и готовности в случае второй волны пандемии".

В рамках мероприятия состоялась также IV ежегодная церемония награждения лучших ритейлеров и девелоперов Украины — RAU Awards, на которой наградили победителей конкурсов "Ритейлер года" и "Лучший ТРЦ / Shopping Centre Awards". После церемонии участников ждал традиционный фуршет с неформальным общением под звуки живой музыки.