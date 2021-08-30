Транспорт 1 час назад

В Киеве в работе транспортных карточек произошел сбой

К настоящему времени специалисты устранили причины технического сбоя

Фото: пресс-служба КГГА Фото: пресс-служба КГГА
Фото: пресс-служба КГГА

30 августа в Киеве из-за технических проблем с серверами автоматической системы оплаты проезда наблюдались сложности с пополнением транспортных карточек и приобретением разовых поездок.

Об этом сообщает пресс-служба Главного информационно-вычислительного центра (ГИВЦ).

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В ГИВЦ подчеркнули, что все приобретенные заранее поездки срабатывали.

К настоящему времени специалисты уже устранили причины технического сбоя, а система начала восстанавливать свою работу.

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Напомним, 14 июля Киев стал первым городом в Украине, полностью отменившим использование бумажных талонов на проезд в коммунальном общественном транспорте.

Теперь все поездки в столичном муниципальном транспорте будут совершаться по электронным билетам — либо по транспортной карте, либо по QR-билету, который можно купить в T-киосках; терминалах самообслуживания е-билета; терминалах Easy Pay; на станциях метро; а также через мобильное приложение "Киев цифровой".

В КГГА, анонсируя нововведение, поясняли, что бумажные билеты с нумерацией не давали полной информации о пассажирообороте в общественном транспорте. 

Кондукторам, которых в Киеве больше не будет, предложили перейти на работу контролером или же на другие свободные вакансии в КП.

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